Поврежденный в результате обстрела железнодорожный состав. Купянск, Харьковская область Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями и мыслями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Власти предлагают уехавшим за границу мужчинам вернуться работать на оборонные заводы — с бронью от армии

Украина готова предоставить жителям страны, которые после начала войны уехали за границу, работу на предприятиях с бронью от мобилизации в случае их возвращения. Об этом заявил министр национального единства Алексей Чернышов.

«Сегодня Украина, некоторые индустрии, нуждаются как воздух в специалистах. Это и оборонная отрасль, и отрасль военно-промышленная, это и другие отрасли. У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы», — сказал он.

Министр выразил уверенность, что находящиеся за границей мужчины готовы принести пользу стране, и если «кто-то не готов продолжать свой путь в военном направлении, он может предложить себя как специалист». По словам Чернышова, в ближайшее время Киев планирует развернуть центры, которые будут помогать в поисках соответствующих вакансий.

В конце декабря Чернышов говорил, что половина находящихся за границей украинских мужчин призывного возраста готовы незамедлительно вернуться на родину «уже сейчас», если им не будет грозить мобилизация.

В 2024 году в Киеве рассматривали варианты принудительного возвращения военнообязанных мужчин из-за границы и обсуждали эту возможность со странами ЕС — в большинстве из них власти официально отказались рассматривать такой вариант. В начале января Чернышов заверил, что «никаких принудительных мер не будет» и что власти будут создавать условия для исключительно добровольного возвращения.

Министерство национального единства Украины, которое возглавляет Чернышов, было создано в начале декабря. Одной из его ключевых задач называлось формирование стратегии по возвращению находящихся за рубежом украинцев на родину. Сейчас, по данным властей, за границей находятся 7,5 миллиона жителей Украины, уехавших из страны после начала полномасштабной войны.

Мир

Байден перед уходом планирует объявить о новых санкциях против России

Президент США Джо Байден, который покинет свой пост 20 января, до этого момента введет новые санкции против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Какими именно будут эти санкции, источники агентства не уточняют. О них может быть объявлено до конца текущей недели.

Bloomberg в середине декабря писал, что в администрации Байдена прорабатывают возможное ужесточение санкций против экспорта российской нефти — аналогичное санкциям против Ирана, в рамках которых США могут вводить ограничения фактически против любой иностранной компании, связанной с иранской нефтью. Байден, писало агентство, долгое время отказывался от рассмотрения такого варианта из опасений резкого роста цен на энергоносители, но изменил позицию на фоне снижения нефтяных котировок из-за переизбытка топлива на мировом рынке.

Министр обороны США Ллойд Остин днем 9 января объявил, что США направят Украине военную помощь в размере 500 миллионов долларов. Пакет включает в себя «дополнительные ракеты для украинской ПВО, больше снарядов, боеприпасов класса „воздух-земля“ и другое оборудование для поддержки украинских F-16».

Администрация Джо Байдена усилила давление на Россию и поддержку Украины в последние месяцы перед возвращением в Белый дом Дональда Трампа. В Вашингтоне объясняют это желанием предоставить Украине более сильную позицию перед началом возможных переговоров, к которым Россию и Украину намеревается побудить команда Трампа.

Война глазами читателей «Медузы»

Наталия (Николаев, Украина). Как и многим, мне пришлось покинуть мою страну, моих родных, друзей и любимую работу вместе с маленьким ребенком на руках. У меня была прекрасная жизнь в Украине. Я писала сценарии, вела параллельно бизнес, растила дочь и планировала будущее. Теперь я строю новую жизнь в другой стране в Европе. И хочу сказать следующее. Я понимаю тех, кто ненавидит все русское, и я понимаю тех русских, которые этого не понимают. Но всем нам придется смириться с реальностью вещей. Когда-то в детстве меня изнасиловал один мужчина, и с тех пор я очень долго ненавидела всех мужчин. Так работает психология. Мы ненавидим то или тех, кто причинил нам боль. А стрелял лично не Путин. Стреляли, убивали, насиловали русские.

Вам (русским) придется смириться с этой ненавистью и принять ее. Потому что это огромная боль, которая пройдет далеко не сразу. И скорее всего не пройдет. И эта боль не всегда подвластна здравому смыслу. Она слишком велика для многих украинцев.

Русские пришли на нашу землю и убивали наших родных и друзей. Навсегда изменили наши жизни. Мне повезло, я смогла уехать. Но ваши танки на моих улицах, ваши вертолеты, череда из автоматов, нескончаемые сирены и бессонные ночи в ванной с ребенком навсегда в моей памяти. А сейчас мои друзья и родственники, моя семья живут без чистой воды, часто без электричества и в связи с этим без отопления, интернета и связи. И все это под обстрелами и уничтожением целых городов!

К тому же в самой России немалое количество людей поддерживает эту войну. Если оглянуться назад в вашу историю, войны — это ваша фишка. Украина далеко не единственная страна, с которой вы воевали и с которой воюете снова. Доверять стране, которая всегда и везде несет разрушения, войны и «конфликты», просто нелогично и глупо.

Украине не повезло с соседом. И поэтому она будет укрепляться военно. Иначе ей не выжить в будущем. Думаю, все понимают эту логику. Ненависть через поколение-два пройдет, но соблюдать осторожность теперь придется всегда. Это уже скоро [приближающееся] наше новое будущее — и это неизбежно.

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