Война Тысяча пятидесятый день. Российская армия нанесла удар по Запорожью, погибли 13 человек. Западные союзники собираются составить план поддержки Украины до 2027 года

Украинские укрепления в Запорожье. 31 декабря 2024 года Andriy Andriyenko / Ukraineʼs 65th Mechanised Brigade / AP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями и мыслями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Российские военные нанесли удар по промышленному предприятию в Запорожье. Погибли 13 человек

Российские военные днем 8 января нанесли удар по городу Запорожье. Под удар попал промышленный объект, сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.

Федоров не уточнил, что именно это был за объект, однако судя по фотографиям и видео с места удара, это могло быть главное административное здание компании «Мотор Сич», которая занимается ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

В результате удара погибли 13 человек, сообщил Федоров. Еще 29 человек, по данным Генпрокуратуры Украины, получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших. «Нужно [усилить] давление на Россию за террор», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны РФ атаку не комментировало.

Мир

Глава Пентагона вылетел в Германию на первую за четыре месяца встречу в формате «Рамштайн». На ней союзники определят план поддержки Украины до 2027 года

Министр обороны США Ллойд Остин отправился в Германию для участия во встрече Контактной группы по обороне Украины, которая пройдет на авиабазе Рамштайн. В сообщении в соцсети икс Остин напомнил, что для него это последняя поездка на заседание группы как министра обороны США в связи с окончанием срока полномочий администрации Джо Байдена.

Контактная группа по обороне Украины (также известная как «формат Рамштайн») была создана в апреле 2022 года. Ее основными целями являются координация военной помощи Киеву, а также анализ украинских военных возможностей и выработка планов защиты Украины. До сих пор прошло 24 заседания в «формате Рамштайн», в них в общей сложности участвовали представители военных министерств более 50 стран — все члены НАТО и ЕС, а также Япония, Австралия, Южная Корея, Иордания, Израиль и некоторые государства Африки. Последняя встреча состоялась в сентябре 2024 года, а до этого они проходили почти ежемесячно.

В рамках «Рамштайна» существуют восемь коалиций, каждая из которых курирует помощь Украине по одному отдельному направлению: военно-воздушные силы, бронетехника, артиллерия, разминирование, беспилотники, ПВО и противоракетная оборона, информационные технологии, безопасность на море. Каждое из направлений курируют две отдельные страны, входящие в НАТО.

Само заседание в «формате Рамштайн» состоится 9 января. Как сообщили в Пентагоне, на нем планируется одобрить «дорожные карты», в которых будут сформулированы потребности и цели Украины по всем восьми направлениям обороны на период до 2027 года. «Эти „дорожные карты“ имеют целью помочь донорам спланировать и обеспечить устойчивую поддержку Украины», — заявили в американском военном ведомстве.

Представители Пентагона также сообщили, что не считают, что предстоящая смена администрации Белого дома может поставить под вопрос существование «формата Рамштайн», так как площадка изначально создана как многосторонняя — и даже в случае потенциального сокращения роли роли Вашингтона она останется устойчивой и работоспособной.

Агентство Associated Press 7 января сообщило, что во время встречи на базе Рамштайн будет объявлено об очередном крупном пакете американской военной помощи Украине, который станет последним при Джо Байдене. Его точный размер собеседники агентства не назвали, лишь отметив, что помощь будет «значительной».

Администрация Байдена ускорила отправку военной помощи Украине, опасаясь, что Дональд Трамп после возвращения в Белый дом может отказаться передавать Киеву средства, которые уже выделены конгрессом, но еще не израсходованы — так, в конце декабря было объявлено о выделении 2,5 миллиарда долларов, что стало крупнейшим единовременным пакетом помощи с января 2023 года. Сейчас у Белого дома остаются четыре неизрасходованных миллиарда, выделение которых одобрил конгресс. Собеседники Associated Press выразили сомнения, что эту сумму удастся включить в последний пакет помощи целиком.

Война глазами читателей «Медузы»

Владимир, Бавария. Я российский немец, родился в СССР, вырос в РФ, живу в Германии. Эта война глубоко ранила меня с самого начала, то есть с аннексии Крыма. <…> 24 февраля 2022 года я был раздавлен и опустошен. Я не мог поверить в происходящее и рыдал от горя несколько дней. На момент начала этого вторжения я проживал в РФ и воочию наблюдал и за антивоенными митингами, и за их подавлением со стороны путинского режима. Потом я принял решение уехать со всей семьей, бросив любимую работу, жилье и социальные связи. Я сознательно сломал свою жизнь, потому что не мог больше жить при Путине. Я видел всю тщетность попыток сопротивляться законными и мирными способами.

Здесь в Германии я постоянно сталкиваюсь с беженцами из Украины. И всем сердцем сочувствую их горю, особенно детям. Встречаю я и тех, кто уехал из России из-за антивоенной позиции. И тем, и другим сострадаю. Помогаю и буду помогать всем, кто испытывает горе, утрату, боль. Всем жертвам этой войны. Чувство эмпатии и желание помочь таким людям не иссякает, а наоборот растет.

Но совершенно другое чувство у меня к тем, кто ненавидит и питается этой ненавистью, особенно к тем, кто ненавидит по этническому, языковому и культурному принципу. Такие фразы как «мы теперь ненавидим всех русских и всё русское» или «меня от русской культуры воротит» возвращают меня в мое детство, полное ненависти и шовинизма. Я обладатель немецкой фамилии. И, как и сотни тысяч советских немцев, я постоянно встречался с издевательствами и дискриминацией со стороны сверстников, их родителей и дедов только потому, что я — немец. Несмотря на то, что никто из моих предков никогда не был фашистом, не служил в рядах гестапо или вермахта, меня ненавидели за преступления других людей! Сейчас я прохожу этот ад второй раз уже в Германии. И к таким людям, ненавидящим без разбора, у меня нет сочувствия — нет и желания помогать. Хотя я, конечно, понимаю, что это все от травмы пережитого. И тем не менее, такая ненависть для меня неприемлема. <…>

Язык — это только язык. Культура — это только культура. Убивают не язык и не культура, а конкретные люди. Херсон был захвачен путинскими войсками, а освобожден был украинскими войсками. А многотысячные протесты украинских граждан против оккупантов в Херсоне оказались абсолютно бессильными против дубинок и слезоточивых гранат. Россияне уже давно захвачены «путинскими пехотинцами», посажены за решетку, побиты дубинками и запуганы. Нельзя от других людей требовать героизма в такой ситуации!

Для россиян это не народная война, иначе вся украинская оборона была бы давно сметена бесконечными мясными штурмами миллионов добровольцев. Это путинская война! Он покупает за огромные деньги зэков, алкоголиков, наркоманов, алиментщиков и садистов. Один-два процента от всего населения РФ. Это маргиналы, которые есть в любом обществе. В самой России многие живут, часто не замечая сознательно и неосознанно преступлений их сограждан, но это не делает их соучастниками!

Я не вернусь в Россию. Мои дети вырастут и будут жить в Германии. Но я постараюсь, чтобы они не забыли русский язык и чтобы они знали русскую культуру.

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