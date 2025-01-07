Associated Press: администрация Байдена 9 января объявит о своем последнем пакете военной помощи для Украины. Он будет «значительным»

Белый дом 9 января объявит о новом пакете военной помощи для Украины, сообщает Associated Prees со ссылкой на два источника.

Официальный анонс, по данным агентства, состоится в ходе визита министра обороны США Ллойда Остина в Германию.

Этот пакет будет последним для уходящей администрации Джо Байдена. Источники отметили, что он будет «значительным», однако вряд ли включит в себя все четыре миллиарда долларов, которые конгресс США уже одобрил для выделения Украине.

Администрация Байдена в последние недели ускорила отправку военной помощи Украине, опасаясь, что Дональд Трамп после возвращения в Белый дом может отказаться передавать Киеву выделенные конгрессом средства, которые к тому моменту не будут израсходованы. В конце декабря было объявлено о выделении 2,5 миллиарда долларов — этот пакет стал крупнейшим с января 2023 года.