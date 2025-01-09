Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что США направят Украине военную помощь в размере 500 миллионов долларов. Он сказал об этом, выступая 9 января на встрече контактной группы по Украине на американской базе Рамштайн в Германии.

Пакет военной помощи «включает в себя дополнительные ракеты для украинской ПВО, больше снарядов, боеприпасов класса „воздух-земля“ и другое оборудование для поддержки украинских F-16», сообщил Остин, чьи слова приводит пресс-служба Пентагона.

Военную помощь направят по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по списанию вооружений), которая позволяет властям США направлять оружие Киеву из запасов американской армии.

Агентство Associated Press ранее сообщило, что уходящая администрация президента США Джо Байдена собирается объявить 9 января о своем последнем пакете военной помощи Украине. Источники AP отмечали, что пакет будет «значительным», но вряд ли включит в себя все четыре миллиарда долларов, оставшиеся от суммы, одобреной конгрессом США для помощи Киеву.

Администрация Джо Байдена с момента полномасштабного вторжения войск РФ в Украину выделила на помощь Киеву более 63,5 миллиарда долларов. В последние недели Белый дом ускорил отправку военной помощи, опасаясь, что избранный президент США Дональд Трамп остановит поставки после вступления в должность. В конце декабря 2024 года США объявили о выделении пакета помощи на 2,5 миллиарда долларов, ставшего крупнейшим с января 2023-го.

На американской базе Рамштайн в Германии 9 января проходит 25-я встреча контактной группы по Украине, в которую входят представители 50 стран. Поскольку 20 января Дональд Трамп вступил в должность президента, будущее группы неясно, пишет Reuters. Высокопоставленный представитель Пентагона анонимно заявил агентству, что деятельность группы не останавливается — ею сможет следующая администрация президента США.

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