Президент России Владимир Путин заявил, что еще не общался с избранным президентом США Дональдом Трампом после его победы на выборах. Об этом он сказал во время прямой линии.

Вопрос Путину задавал корреспондент NBC News Кир Симмонс. Задавая вопрос, журналист заявил, что Россия не смогла достигнуть целей «специальной военной операции», много российских военных погибли, в том числе высокопоставленных генералов, а бывший президент Сирии Башар Асад был остранен от власти. По словам корреспондента, когда Путин встретится с Трампом, то российский президент будет «более слабым лидером». «Что вы сможете предложить в качестве компромисса?» — заявил Симмонс.

В ответ Путин заявил, что несколько лет не разговаривал с Трампом, но готов к переговорам с ним.

Я не знаю, когда мы с ним встретимся. Он об этом ничего не говорит. Я с ним не разговаривал более четырех лет. Но я готов к этому в любое время. И готов будут ко встрече, если он захочет этого. Вы сказали, что этот разговор состоится, когда я буду в каком-то ослабленном состоянии. <…> Вам и тем людям, что вам платят зарплату в США, хотелось бы, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года. Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной. Мы уже мало от кого зависим. Мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики. <…> Мы укрепляем свою обороноспособность, боеготовность наших ВС находится на самом высоком месте в мире. <…> Мы наращиваем производство всего, что нужно для наших армии и флота — для текущего момента и на перспективу. Делаем это уверенно, быстрыми темпами. Чего не скажешь о наших противниках.

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