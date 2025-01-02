Ветеран армии США, который принял ислам, симпатизировал ИГИЛ и, возможно, хотел убить свою семью Что известно о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане? И связано ли преступление со взрывом Cybertruck в Лас-Вегасе?

Федеральное бюро расследований установило личность подозреваемого в совершении массового убийства в новогоднюю ночь в Новом Орлеане — это 42-летний ветеран армии США Шамсуд-Дин Джаббар.

В ночь на 1 января преступник на электрическом пикапе Ford F-150 Lightning намеренно врезался в толпу празднующих на Бурбон-стрит во Французском квартале — одном из самых оживленных и наиболее популярных туристических мест города. После этого злоумышленник вышел из автомобиля и открыл огонь по прохожим. Его застрелили в перестрелке с полицией.

Согласно последним данным, в результате нападения Джаббара погибли 15 человек, еще 35 получили ранения.

ФБР расследует массовое убийство в Новом Орлеане как «акт терроризма». В машине преступника нашли флаг террористической организации «Исламское государство» и самодельную взрывчатку.

Meduza

Шамсуд-Дин Джаббар родился и вырос в городе Бомонт, штат Техас, выяснили журналисты CNN. С марта 2007-го по январь 2015 года он находился на действующей службе в армии США в качестве специалиста по кадрам и информационным технологиям. В 2009-м был в командировке в Афганистане. В армейском резерве Джаббар был до 2020 года. Военную карьеру он закончил в звании старшего сержанта. В 2015-2017 годах он учился в Университете штата Джорджия.

В последние годы Джаббар работал в аудиторской компании Deloitte, получая около 120 тысяч долларов в год, пишет The New York Times. Также у него была своя риэлторская компания Blue Meadow Properties. В опубликованном на ютьюбе ролике он представлялся профессиональным агентом по недвижимости из Хьюстона. Согласно судебным документам, у Джаббара были финансовые проблемы.

Джаббар был дважды женат. С первой женой, от которой у него остались две дочери, он развелся в 2012 году. Второй брак, в котором у него родился сын, распался в 2022-м. Первая бывшая жена Джаббара запретила ему видеться с дочерьми, вторая во время развода добилась через суд запрета для мужа приближаться к ней.

Младший брат Джаббара Абдур рассказал NYT, что они воспитывались в христианской семье, но в последние годы Шамсуд-Дин принял ислам.

Джаббар не имел значительных проблем с законом. В 2002 году его поймали на мелкой краже, в 2005-м — на вождении с просроченными правами, в 2015-м — езде в состоянии алкогольного опьянения.

ABS-CBN News

Как пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования преступления, в ночь на 1 января, направляясь на машине из Техаса в Луизиану, Джаббар записал серию видеороликов. В одном из них он рассказывал о планах убийства своей семьи, в другом пересказывал сны, которые вдохновили его присоединиться к ИГИЛ.

Власти США изучают возможную связь теракта в Новом Орлеане со взрывом электрического пикапа Tesla Cybertruck, произошедшего позже утром 1 января возле отеля Trump International в Лас-Вегасе. В результате взрыва погиб водитель электромобиля, еще семь человек пострадали. Внутри сгоревшего Cybertruck обнаружили канистры с топливом и фейерверки, подключенные к детонаторам.

Как выяснилось, оба электрокара были арендованы с помощью сервиса каршеринга Turo. Водителем взорвавшегося Cybertruck был ветеран американской армии Мэтью Ливелсбергер, проживавший в Колорадо-Спрингс. Телеканал Denver7 сообщил со ссылкой на близкие к расследованию источники, что в прошлом Ливелсбергер и Джаббар служили на одной военной базе. Прочих подробностей журналисты не приводят.