В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу. Погибли десять человек. Главное

Полиция на месте происшествия в Новом Орлеане, 1 января 2025 года Gerald Herbert / AP / Scanpix / LETA

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу людей в центре города. Инцидент произошел приблизительно в 3:15 1 января на Бурбон-стрит, главной улице Французского квартала и одном из самых популярных туристических мест города. На этой улице располагается большое количество баров, ресторанов и ночных клубов — в момент нападения все они были заполнены людьми.

По данным властей, 10 человек погибли, еще 35 получили ранения. Большинство из погибших и пострадавших — местные жители. Очевидцы рассказали CBS News, что водитель автомобиля, врезавшись в толпу, вышел из машины и открыл огонь по находившимся вокруг людям. Полиция в ответ тоже начала стрельбу. Двое полицейских получили ранения.

Наезд был совершен намеренно. В полиции заявили, что подозреваемый «пытался сбить как можно больше людей», а также что он был «одержим идеей устроить кровопролитие и причинить ущерб». Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвала произошедшее терактом, однако вскоре в ФБР официально заявили, что пока не считают произошедшее террористической атакой, но полностью этот вариант не исключен. В бюро также сказали, что на месте инцидента обнаружены самодельные взрывные устройства.

О нападавшем ничего не известно. ФБР лишь сообщило, что в ходе перестрелки с полицией он погиб. Были ли у него сообщники, неясно. Мотивы действий преступника также пока неясны — в ФБР заявили, что автомобиль обыскивают в поисках улик, которые могли бы прояснить ситуацию.

Накануне сообщалось об усилении мер безопасности в городе в Новый год — в полиции заявляли, что штат «укомплектован на 100 процентов» и для охраны правопорядка дополнительно привлечены 300 сотрудников из других ведомств. Неясно, было ли это связано с наличием какой-либо информации о готовящейся атаке. Вечером 1 января в Новом Орлеане должен пройти Шугарбоул — четвертьфинал студенческого чемпионата по американскому футболу и одно из наиболее рейтинговых спортивных событий года в стране, на который в город приехали десятки тысяч болельщиков. Переносить матч после нападения не стали.

В немецком Магдебурге 20 декабря автомобиль въехал в толпу посетителей рождественской ярмарке. Погибли пять человек, более двухсот получили ранения. Нападавшим был живущий в Германии с 2006 года выходец из Саудовской Аравии. В последние годы в соцсетях он обвинял власти страны в попустительстве «исламизации Европы». В день нападения он опубликовал четыре видеоролика, в которых критиковал общество, полицию и власти Германии.

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Фото на обложке: скриншот из видео очевидцев