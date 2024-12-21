Пять человек погибли и более 200 ранены в результате нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге. Подозреваемый — сторонник немецких ультраправых
По меньшей мере пять человек погибли в результате наезда водителя BMW X3 на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге 20 декабря, сообщило немецкое издание Der Spiegel. В то же время таблоид Bild со ссылкой на полицию пишет, что погибли четыре человека. После нападения власти федеральной земли Саксония-Анхальт сообщали, что погибли два человека.
По данным Bild, ранения получили 205 человек: в тяжелом состоянии находится 41 человек, кроме того, у 86 человек серьезные травмы, у 78 — легкие ранения. Официально, как отмечает Der Spiegel, власти сообщали о 60 раненых.
По делу о нападении на рождественскую ярмарку задержан 50-летний Талеб А. (его фамилия не раскрывается). Он врач-психиатр и психотерапевт из города Бернбург, расположенного в 45 километрах от Магдебурга. В его квартире провели обыск. По данным полиции, у нападавшего нет сообщников.
По информации немецких СМИ, Талеб А. — уроженец Саудовской Аравии, он живет в Германии с 2006 года, имеет постоянный вид на жительство. В 2016 году он получил статус беженца в Германии после того, как заявил, что ему угрожали смертью за отход от ислама. В интернете Талеб А. выступал как противник ислама, а также давал жительницам Саудовской Аравии советы, как бежать из этой страны. Он вел сайт, посвященный тому, как получить политическое убежище в Германии.
После нападения в Магдебурге Саудовская Аравия выразила Германии свои соболезнования.
Задержанный за нападение в Магдебурге — сторонник немецких ультраправых. Как выяснили журналисты Der Spiegel, Талеб А. открыто симпатизировал ультраправой популистской партии «Альтернатива для Германии», которая негативно настроена к мигрантам.
Кроме того, как установили журналисты, примерно за неделю до нападения Талеб А. дал интервью американскому блогу, в котором заявил, что власти Германии ведут скрытую «секретную операцию» и охотятся по всему миру на уроженцев Саудовской Аравии, отошедших от ислама, чтобы «уничтожить их жизнь».
Ранее сообщалось, что полиция не считает задержанного радикальным исламистом.
Первый анализ выявил следы наркотических веществ в организме нападавшего, сообщило издание Bild со ссылкой на источники в полиции. По их информации, первичный тест на наркотические вещества Талеба А. дал положительный результат. Какие вещества обнаружили в организме, не уточняется.
После нападения по всей Германии начали усиливать меры безопасности на рождественских ярмарках. В самом Магдебурге рождественскую ярмарку закрыли. В Берлине и других немецких городах увеличили число полицейских на ярмарках.
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