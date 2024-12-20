В Магдебурге автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке Два человека погибли, 68 получили ранения

В немецком городе Магдебург, столице федеральной земли Саксония-Анхальт, автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 20 декабря, когда на ярмарке, расположенной в самом центре 240-тысячного города, находились сотни людей.

Произошедшее попало на видео: на кадрах видно, как автомобиль на большой скорости врезается в толпу и проезжает около пятидесяти метров. Под колеса попадают люди, некоторые из них сразу после этого встают, но многие остаются лежать на земле. По данным Mitteldeutsche Zeitung, автомобиль въехал в место, где было много семей с детьми.

Власти Магдебурга официально сообщили об одном погибшем и 68 раненых. Из них 15 находятся в тяжелом состоянии, 31 — в состоянии средней тяжести, у остальных легкие ранения.

Обновлено. Глава правительства Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что количество погибших увеличилось до двух человек.

Антон Хитров

Власти считают, что наезд был совершен намеренно — пресс-секретарь правительства земли Саксония-Анхальт Маттиас Шуппе в разговоре с изданием MDR назвал случившееся «нападением» (Anschlag).

Водитель автомобиля был задержан сразу же после инцидента, власти полагают, что он действовал в одиночку. Die Welt пишет, что это выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Он жил в Саксонии-Анхальт по постоянному виду на жительство и работал врачом. По информации Der Spiegel, он приехал в Германию в 2006 году и десять лет спустя получил статус беженца, а по образованию он психиатр. Преступник не попадал в поле зрения полиции как радикальный исламист.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его мысли «с жертвами и их семьями». Он поблагодарил за работу полицейских и спасателей.

Антон Хитров

Посольство России в Германии сообщило, что уточняет информацию, есть ли среди пострадавших граждане РФ. В своем телеграме дипмиссия опубликовала номер экстренной консульской помощи: +49 171 811 34 58.