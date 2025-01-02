Число погибших в результате теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли и еще 35 получили ранения в результате теракта в Новом Орлеане, пишет CNN со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о десяти погибших.
В новогоднюю ночь преступник на автомобиле въехал в толпу людей на Бурбон-стрит во Французском квартале в центре города. Затем он вышел из машины и открыл огонь по прохожим. В ходе перестрелки с полицией злоумышленник погиб.
Власти установили личность подозреваемого в преступлении — это 42-летний ветеран армии США Шамсуд-Дин Джаббар из Техаса. В его машине нашли флаг «Исламского государства», оружие и самодельную взрывчатку.
ФБР расследует массовое убийство в Новом Орлеане как «акт терроризма».
«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!
Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!