Число погибших в результате теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли и еще 35 получили ранения в результате теракта в Новом Орлеане, пишет CNN со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о десяти погибших.

В новогоднюю ночь преступник на автомобиле въехал в толпу людей на Бурбон-стрит во Французском квартале в центре города. Затем он вышел из машины и открыл огонь по прохожим. В ходе перестрелки с полицией злоумышленник погиб.

Власти установили личность подозреваемого в преступлении — это 42-летний ветеран армии США Шамсуд-Дин Джаббар из Техаса. В его машине нашли флаг «Исламского государства», оружие и самодельную взрывчатку.

ФБР расследует массовое убийство в Новом Орлеане как «акт терроризма».

Meduza