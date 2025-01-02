В Лас-Вегасе возле отеля Трампа взорвался электромобиль Cybertruck с пиротехникой и топливом. Водитель погиб

Один человек погиб и семеро получили ранения в результате взрыва электрического пикапа Tesla Cybertruck, припаркованного возле отеля Trump International в Лас-Вегасе, сообщает CNN.

По данным полиции, электромобиль, который был арендован в Колорадо, приехал в Лас-Вегас утром 1 января. В 8:40 машина остановилась перед входом в отель, из нее начал идти дым, после чего она взорвалась.

Водитель, находившийся внутри салона, погиб на месте. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Следствие изучает версию о возможном теракте. Внутри сгоревшего Cybertruck были обнаружены канистры с топливом и фейерверки, подключенные к детонаторам.

Владелец Tesla Илон Маск также заявил, что взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе произошел из-за фейерверков или бомбы, заложенных внутри салона, и не был связан с состоянием самого автомобиля.

Власти также рассматривают версию о возможной связи взрыва Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане, где в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу людей. Обе эти машины были арендованы с помощью сервиса каршеринга Turo.