В московском СИЗО погиб директор турфирмы «Мен Тревел» Андрей Котов. Его обвиняли в организации туров для квир-людей

Директор туроператора «Мен Тревел» Андрей Котов на заседании Головинского районного суда Москвы, 2 декабря 2024 года Сергей Булкин / ТАСС / Profimedia

Московский бизнесмен, 48-летний гендиректор турфирмы «Мен Тревел» Андрей Котов, обвиняемый в организации туров для квир-людей, найден мертвым в СИЗО «Водник» в Москве. Первыми о его смерти 29 декабря сообщили «Московский комсомолец» и телеграм-каналы Baza и Mash, связанные с силовыми структурами. Они утверждали, что Котов совершил самоубийство. На теле 48-летнего Котова «обнаружены порезы», сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. В камере нашли разобранный бритвенный станок, а прощальной записки нет, пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»

Адвокат бизнесмена Лейсан Маннапова рассказала «ОВД-Инфо», что, по словам следователя, Котов покончил с собой около четырех утра 29 декабря. «МК» пишет, что в это время его обнаружил сокамерник. Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева, в свою очередь, сообщила ТАСС, что Котова нашли мертвым около двух часов ночи.

Следственный комитет, ФСИН и прокуратура начали проверки из-за смерти Андрея Котова, сообщил «Коммерсант». По результатам проверки СК, пишет издание, будет принято решение о том, возбуждать или нет уголовные дела в отношении сотрудников ФСИН и подследственных по статьям о халатности и доведении до самоубийства.

Нет никаких доказательств, что Котов совершил самоубийство, пишет проект «Гулагу.нет». Источник проекта утверждает, что Котова «унизили» (то есть подвергли сексуализированному насилию — прим. «Медузы») и перевели в категорию «низкого социального статуса» среди заключенных. Кроме того, по информации «Гулагу.нет», на Котова оказывали давление, у него вымогали деньги. Проект утверждает, что оперативники «умышленно создавали условия для давления на Котова», распространяя среди заключенных информацию, что он устраивал туристические поездки для квир-людей и был гомосексуалом. Другие источники не подтверждали данные «Гулагу.нет».

Журналист Алекс Мур, друживший с Андреем Котовым, заявил проекту «И грянул Грэм», что его смерть — политическое убийство. «Я думаю, что здесь идет речь либо о том, что его не стало вследствие пыток, либо ему помогли уйти из жизни», — сказал журналист. Он допустил, что убийство совершено по указанию Владимира Путина.

По информации телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», с Котова со дня задержания требовали «потенциальный компромат на партнеров», а его уголовное дело сопровождала ФСБ России.

Андрея Котова задержали 30 ноября. Его обвинили в организации и участии в «экстремистской» организации. Во время задержания, говорил Котов, его пытали электрошокером, выбивая показания. По версии следствия, Котов учредил туристический клуб «Мен Тревел», который занимался организацией поездок, где «происходила пропаганда объединения ЛГБТ». Российские СМИ утверждали, что Котов якобы готовил новогодний тур для квир-людей в Египет, а до этого провел ЛГБТК-круиз по Волге. Котов обвинения отвергал и говорил, что занимался исключительно туристической деятельностью. Котов находился под арестом с 2 декабря. Почти сразу же в СИЗО его отправили в карцер. В изоляторе не приняли лекарства, которые ему передали, он должен был принимать их каждый день.

«Московский комсомолец» и «ВЧК-ОГПУ» утверждают, что следователи также обвиняли Котова в изготовлении детской порнографии. По данным «МК», следователи предъявили такие обвинения за неделю до его смерти. Якобы он «тайно снимал на свой мобильный телефон несовершеннолетних мальчиков в раздевалках спортивных клубов», пишет «ВЧК-ОГПУ». По его данным, в деле два таких эпизода. По информации собеседника «МК», Котов воспользовался 51-й статьей Конституции РФ, чтобы не свидетельствовать против себя. Независимых подтверждений этой информации нет. Защита Котова не подтверждала данные о втором уголовном деле.

Андрей Котов — владелец нескольких компаний, следует из открытых данных. В марте 2024 года он зарегистрировал туристический клуб «Мен Тревел». С 2016 года Котов руководил компанией «Аквал» — это исследовательская компания, которая выпускает «умные рыбные фермы», программно-аппаратные комплексы, автоматизирующие работу домашних аквариумов и рыбных хозяйств. «Аквал» — резидент «Сколково». Ранее Котов также занимался видеосъемкой свадеб, корпоративов и других мероприятий.

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