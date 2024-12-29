Руководителя турфирмы «Мен Тревел», арестованного по делу об организации путешествий для квир-людей, нашли мертвым в СИЗО

Руководитель туристической фирмы «Мен Тревел» Андрей Котов, арестованный по статье о деятельности «экстремистской» организации (282.2 УК), найден мертвым в московском СИЗО «Водник». Первым об этом сообщил «МК». Эту же информацию приводят приближенные к силовикам телеграм-каналы «База», Mash и Shot.

Предположительно, Котов покончил с собой. Его обнаружили ночью 29 декабря с травмами, характерными для самоубийства, пишут каналы.

Адвокат Котова подтвердила информацию о гибели своего подзащитного «ОВД-Инфо». По ее словам, следователь сообщил ей, что мужчина покончил с собой в камере примерно в 4 утра воскресенья.

48-летнего Андрея Котова задержали по делу о деятельности «экстремистской» организации (282.2 УК) 30 ноября. Через два дня суд отправил его в следственный изолятор.

По версии следствия, Котов учредил туристический клуб, который занимался организацией поездок, где «происходила пропаганда объединения ЛГБТ». Российские агентства и близкие к силовикам телеграм-каналы утверждали, что руководитель «Мен Тревел» готовил новогодний тур для квир-людей в Египет, а до этого организовал ЛГБТ-круиз по Волге.

Котов вину не признал. По его словам, поездки, которые он организовал, были обычными прогулками на катерах и выездами на рыбалку. На суде по мере пресечения Котов заявил, что при задержании его избили и применили к нему электрошокер.