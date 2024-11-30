В Москве задержали директора фирмы, которая организовывала туры для квир-людей
В Москве задержали директора туристической фирмы «Мен тревел» по делу об организации деятельности экстремистской организации (статья 282.2 УК), сообщили телеграм-каналы Baza и Shot. Информацию об этом ТАСС подтвердили в правоохранительных органах.
По данным СМИ, задержан 48-летний Андрей К., который организовал туры для квир-людей по России и за рубежом, в том числе готовил поездку в Египет на новогодние праздники. Задержанный вину не признал.
Baza опубиковала видео с обыска у задержанного. На записи мужчина сидит на полу в окружении, предположительно, сотрудников правоохранительных органов. Они спрашивают, причастен ли он к «движению ЛГБТ».
В ночь на 30 ноября сотрудники полиции и ФСБ пришли с рейдами ночные клубы Москвы. Сообщалось о визите силовиков в Arma (бывший «Мутабор»), Mono и Inferno Night. В полиции рейды объяснили «борьбой с пропагандой ЛГБТ».
Ровно год назад — 30 ноября 2023 года — Верховный суд России объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ». После этого, опасаясь преследования, из страны начали уезжать активисты, а гей-клубы — закрываться.