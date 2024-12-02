В Москве арестовали руководителя турфирмы «Мен Тревел» по делу об организации поездок с «пропагандой ЛГБТ». Он рассказал, что при задержании его избили

Головинский суд Москвы арестовал 48-летнего руководителя туристической фирмы «Мен Тревел» Андрея Котова по статье о деятельности «экстремистской» организации (282.2 УК), сообщает корреспондент «Медиазоны».

Пресс-служба суда уточнила, что Котова обвиняют по первой и второй частям этой статьи — в организации и участии в деятельности «экстремистской» организации. Адвокат Лейсан Маннапова в ходе заседания суда отметила, что это «взаимоисключающие» обвинения.

Маннапова также просила закрыть заседание, поскольку в деле есть личная переписка, а защита собиралась представить сведения о здоровье Котова. Прокуратура выступила против, и заседание прошло в открытом режиме.

Сам Котов рассказал в суде, что при задержании силовики ворвались к нему домой ночью, избили его и применили к нему электрошокер, хотя он не оказывал сопротивления. По его словам, таким образом от него пытались добиться нужных заявлений: «Мне нужно было сказать то, что они хотели».

«Несмотря на то, что я по образованию врач-психотерапевт, пока затрудняюсь ответить какой степени ПТСР был мне нанесен, и для чего требовались все эти процедуры», — сказал руководитель турфирмы.

Следствие считает, что Котов — учредитель «туристического клуба, занимающегося организацией туристических поездок, на которых происходила пропаганда объединения ЛГБТ». Вину Котов не признал.

На суде стало известно, что уголовное дело на Андрея Котова завели 28 ноября. О его задержании российские агентства и близкие к силовикам телеграм-каналы сообщили 30 ноября — ровно через год после того, как Верховный суд России объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ».

По данным СМИ, Котов готовил новогодний тур для квир-людей в Египет, а до этого организовал ЛГБТ-круиз по Волге. На видео задержания глава турфирмы сидит на полу в окружении, предположительно, сотрудников правоохранительных органов и отрицает свою причастность к «движению ЛГБТ».

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