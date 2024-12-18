«#неРевизор» Канал Александра Хинштейна в Telegram

На сцене Московского драматического театра имени Ермоловой состоялась премьера спектакля «#неРевизор» по пьесе депутата Госдумы Александра Хинштейна, недавно назначенного исполняющим обязанности губернатора Курской области. Внимание на спектакль обратили российские издания, в том числе Sotavision. Репортаж о премьере также выпустила программа «Вести. Дежурная часть», которая обычно посвящена криминальной хронике.

Постановку и показ спектакля по мотивам пьесы Хинштейна «Переназначение, или Академик собачьих наук» организовала театральная компания «Культура». Театр имени Ермоловой предоставил свою сцену в аренду. Действие пьесы происходит в Н-ской области, которой много лет руководит губернатор Никодим Никодимович. По сюжету его вызывают в Москву, а в результате интриг секретарши и бывшей любовницы главы региона расходится слух о том, что губернатора собираются снять с должности. «Именно этот слух становится лучшей проверкой на прочность окружения губернатора. Разворачивается невероятная история, где каждый персонаж — яркая фигура в игре власти и амбиций», — отмечается в описании к спектаклю.

Премьера «#неРевизора» для широкой публики состоялась 17 декабря. Днем ранее прошел закрытый первый показ, на который, помимо российских знаменитостей — телеведущей Яны Чуриковой и актера Георгия Мартиросяна, — пришли, как утверждается, чиновники, журналисты и силовики. «Московский комсомолец» пишет, что на закрытый показ пришел и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. При этом после антракта, отмечает MSK1.ru, «зрительный зал заметно поредел». В свою очередь, «Вести. Дежурная часть» считает, что зрители «с достоинством оценили первый драматургический опыт» Хинштейна.

Авторы и продюсеры называют спектакль «политическим фарсом и гротеском, созданным в лучших традициях гоголевского „Ревизора“». Режиссер спектакля Артем Каграманян, комментируя пьесу, назвал ее «смелым произведением по нынешним временам» и «попыткой поговорить на острую политическую тему, высмеивающей коррупцию, воровство, связь бизнеса и власти». Актер Борис Каморзин также охарактеризовал «#неРевизора» как «политическую сатиру, которая сейчас у нас фактически запрещена». «Это все очень актуально — и борьба с коррупцией, и снятие губернаторов, и все эти неизвестности и непонятности, что будет дальше», — добавил он, говоря о спектакле.

«#неРевизор» Канал Александра Хинштейна в Telegram

«Редкость» жанра пьесы «для нынешнего времени» подчеркнули и в рецензии «МК». «Но как человеку, облеченному властью, ему [Хинштейну] это, очевидно, позволено», — допустила газета. «Едкую сатиру», по мнению «МК», в спектакле усилили «кричащими по цвету костюмами, какие больше подошли бы какому-нибудь шоу», а мизансцены разделили музыкальными вставками — шоу-балет танцевал под песни лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, в том числе композицию «Экспонат».

Роли в «#неРевизоре» исполняют Сергей Степанченко, Александр Клюквин, Георгий Мартиросян, Борис Каморзин, Оскар Кучера и другие. Героинь-женщин в спектакле только две — обе секретарши, бывшая и нынешняя любовницы губернатора. Их в разных составах играют Поля Полякова, Татьяна Чердынцева, Анна Михайловская, Екатерина Кульчицкая и Кристина Толмачева.

Sotavision отмечает, что почти все шутки в спектакле касались не только коррупции, «но и подавления оппозиции, уничтожения независимой журналистики и фальсификации рейтингов народного мнения». Только три-четыре шутки были посвящены либералам — их включили в реплики героев, которые высмеивались в «#неРевизоре». Журналисты привели несколько цитат из пьесы, которую назвали «почти оппозиционной».

За тоталитаризм! Не чокаясь.

— Оппозиция?

— Не бузит. Да кто им даст? Дума — не место для дискуссии.

Составляй списки провокаторов. И помни, что если человек молчит, то это еще не значит, что он крамольные мысли не вынашивает.

Могила настоящей журналистики никогда не продается.

Наш [губернатор] по сравнению с остальными агнец божий, копейки ворует.

Кроме того, журналисты обратили внимание на совпадение некоторых деталей сюжета спектакля с биографией автора пьесы. Так, в конце сюжета коррумпированного губернатора снимают с должности, а на замену ему приходит временно исполняющий обязанности. В начале декабря Хинштейн стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, где, как заявил президент РФ Владимир Путин, «сейчас востребовано кризисное управление».

Сам Хинштейн, комментируя премьеру «#неРевизора», рассказал, что написал пьесу еще 12 лет назад. «Конечно, работая над пьесой, я и в мыслях не держал, что для меня она станет отчасти пророческой. <…> Не буду спойлерить, но могу сказать лишь одно: я очень надеюсь и рассчитываю, что эта пьеса не про меня», — заявил глава Курской области. Он предположил, что в случае успеха в Москве спектакль приедет с гастролями в Курск.

Послушайте выпуск подкаста «Что случилось» о том, как Кремль борется с институтом губернаторов в РФ, на примере назначения Хинштейна

Все эпизоды Хинштейна назначили главой Курской области. Обсуждаем на его примере, как Кремль (все еще!) борется с институтом губернаторов в РФ 00:00 37:58

Александр Хинштейн не первый российский чиновник, который пишет пьесы и ставит спектакли. В 2011 году режиссер Кирилл Серебренников ставил в МХТ имени Чехова спектакль по роману «Околоноля», авторство которого приписывают бывшему помощнику президента РФ Владиславу Суркову. Он даже приходил на премьеру. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков написал поэму, как считается, о самом себе, «Сократ — всегда Сократ». Отрывки из произведения публиковал журнал «Русский пионер».

В Малом театре ставили спектакль «Смута» по роману бывшего министра культуры, помощника президента России Владимира Мединского «Стена». В начале декабря в Большом театре состоялась премьера оперы Мусоргского «Саламбо» в постановке руководителя Управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергея Новикова. «Медуза» и «Важные истории» называли его главным цензором российской культуры. При этом только у Новикова есть творческая специальность — по одному из образований он музыкант и дирижер.