Малый театр готовит спектакль по роману Владимира Мединского «Стена»

Артисты Малого театра Василий Зотов и Александр Клюквин рассказали РБК, что руководство театра уже выпустило приказ о распределении актеров на роли в спектакле.

По словам собеседников издания, премьера спектакля по роману Мединского запланирована на май 2018 года. Рабочее название спектакля — «Смоленская сага. Искупление».

Об этом сообщили РБК несколько источников в труппе Малого театра.

В Малом театре началась работа над спектаклем по роману главы Минкультуры Владимира Мединского «Стена», рассказывающем о Смутном времени.

«Знаю, что группа, которая будет ставить спектакль существует. То, что спектакль может выйти в мае — это очень вероятно. Хотят выпустить в этом театральном сезоне», — сообщил РБК еще один из актеров Малого театра на условиях анонимности.

Роман «Стена», написанный Владимиром Мединским, был издан в 2012 году. Книга получила как положительные, так и резко отрицательные отзывы критиков.

В 2016 году на телеканале «Россия 1» вышел фильм Дмитрия Месхиева по мотивам этого романа.

Спектакль по «Стене» планировали поставить в МХАТ им. Горького. Однако после смерти режиссера Валерия Беляковича, работавшего над постановкой, от спектакля по «Стене» в МХАТ им. Горького, по данным РБК, отказались.