Малый театр готовит спектакль по роману Владимира Мединского «Стена»
Обновление. Худрук Малого театра Юрий Соломин подтвердил «Интерфаксу» начало работы над постановкой, но отказался назвать какие-либо сроки ее премьеры.
В Малом театре началась работа над спектаклем по роману главы Минкультуры Владимира Мединского «Стена», рассказывающем о Смутном времени.
Об этом сообщили РБК несколько источников в труппе Малого театра.
По словам собеседников издания, премьера спектакля по роману Мединского запланирована на май 2018 года. Рабочее название спектакля — «Смоленская сага. Искупление».
Артисты Малого театра Василий Зотов и Александр Клюквин рассказали РБК, что руководство театра уже выпустило приказ о распределении актеров на роли в спектакле.
«Знаю, что группа, которая будет ставить спектакль существует. То, что спектакль может выйти в мае — это очень вероятно. Хотят выпустить в этом театральном сезоне», — сообщил РБК еще один из актеров Малого театра на условиях анонимности.