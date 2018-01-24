Малый театр готовит спектакль по роману Владимира Мединского «Стена»

РБК
06:54, 24 января 2018
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Обновление. Худрук Малого театра Юрий Соломин подтвердил «Интерфаксу» начало работы над постановкой, но отказался назвать какие-либо сроки ее премьеры.

В Малом театре началась работа над спектаклем по роману главы Минкультуры Владимира Мединского «Стена», рассказывающем о Смутном времени.

Об этом сообщили РБК несколько источников в труппе Малого театра.

По словам собеседников издания, премьера спектакля по роману Мединского запланирована на май 2018 года. Рабочее название спектакля — «Смоленская сага. Искупление».

Артисты Малого театра Василий Зотов и Александр Клюквин рассказали РБК, что руководство театра уже выпустило приказ о распределении актеров на роли в спектакле.

«Знаю, что группа, которая будет ставить спектакль существует. То, что спектакль может выйти в мае — это очень вероятно. Хотят выпустить в этом театральном сезоне», — сообщил РБК еще один из актеров Малого театра на условиях анонимности.

РБК
Роман «Стена», написанный Владимиром Мединским, был издан в 2012 году. Книга получила как положительные, так и резко отрицательные отзывы критиков.
В 2016 году на телеканале «Россия 1» вышел фильм Дмитрия Месхиева по мотивам этого романа.
Спектакль по «Стене» планировали поставить в МХАТ им. Горького. Однако после смерти режиссера Валерия Беляковича, работавшего над постановкой, от спектакля по «Стене» в МХАТ им. Горького, по данным РБК, отказались.

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