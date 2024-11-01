Чичваркин заявил, что выходит «за рамки контура российской оппозиции». Потому что политики вместо борьбы с путинским режимом «увлеклись битвой друг с другом»

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин, живущий в Великобритании, заявил, что решил «вывести себя за рамки контура российской оппозиции» до тех пор, пока активисты «не сфокусируются на борьбе с кровавым, чудовищным, позорящим нас всех путинским режимом». Об этом он сказал в видеозаписи «Я принял решение выйти из оппозиции», опубликованной в его ютьюб-канале 1 ноября.

Добрый вечер, друзья. Как давно говорил мастер слова, житель Петербурга, приятель Курехина Анатолий Белкин, что по музею нужно ходить очень быстро и стараться не смотреть на произведения, чтобы какой-нибудь упырь или вурдалак тебя случайно не ухватил, стараться идти по коридорам быстро и никуда не смотреть. Также я старался не смотреть на происходящее в российской оппозиции, на прекрасных людей, моих коллег и товарищей, которые увлеклись самым простым, чем можно только увлечься. Это не алкоголь. Это битва друг с другом.

И я принял тяжелое (хотя нет) решение вывести себя за рамки контура российской оппозиции на время пока все мои прекрасные коллеги, друзья не вернутся к фокусу, не сфокусируются на борьбе с кровавым, чудовищным, позорящим нас всех путинским режимом. Я буду летать снаружи всех измерений, наблюдать за этим со стороны, также как Белкин ходил по музеям, стараться не смотреть. И я считаю, что в оппозиции очень много симпатичных людей, но мне кажется, что никто не отражает дух, чаяния, вообще то, что реально российский народ хочет, мы никто не понимаем. На самом деле это могут понимать только те, кто остался в России.

Большую часть своего 11-минутного видеообращения Чичваркин посвятил бизнесмену Николаю Василенко, который ведет блог в инстаграме (более 600 тысяч подписчиков) и в последнее время стал героем многих публикаций в российских медиа. Чичваркин заявил, что Василенко — это «воплощение той России, которую все хотят», «человек-праздник», «успешный бизнесмен» и «воплощение той самой прекрасной России даже не будущего, а настоящего».

Евгений Чичваркин

Евгений Чичваркин выпустил видеообращение на фоне продолжающегося противостояния между сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией и политиком Максимом Кацем. 1 октября Максим Кац выпустил расследование, в котором обвинил ФБК в «отмывании репутации» основателей Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и Александра Железняка, которые похитили деньги вкладчиков и уехали из России. В ФБК в ответ заявили, что банкиры не воровали деньги, а занимались «внебалансной торговлей», а все выведенные средства в итоге возвращались в структуры Пробизнесбанка.

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