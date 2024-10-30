Не разрешали мыться, не давали туалетную бумагу, доводили до животного состояния «Би-би-си» рассказала о заключенном, которого подсаживали в камеру к Навальному в колонии

Исправительная колония № 6 во Владимирской области Наталья Коленикова / AFP / Scanpix / LETA

Политик Алексей Навальный во время заключения в исправительной колонии строгого режима № 6 в селе Мелехово Владимирской области неоднократно писал в соцсетях, что к нему в камеру штрафного изолятора (ШИЗО) подсаживали заключенного с «проблемами с бытовой гигиеной». Позже выяснилось, что этого осужденного зовут Андрей Татарченко и он отбывает наказание за убийство человека в пьяной драке. «Русская служба Би-би-си» выяснила подробности биографии Татарченко, а также рассказала о том, как обращались с заключенным в колонии перед тем, как подселить его к Навальному. «Медуза» пересказывает этот материал. О том, что для Алексея Навального намеренно создавали невыносимые условия в ИК-6, «Медуза» подробно рассказывала ранее.

12 декабря 2022 года в соцсетях Алексея Навального появилось сообщение о том, что в камеру к политику в штрафном изоляторе подселили осужденного, «имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной». По словам Навального, его сокамерник написал заявление о переводе в другую камеру, но администрация колонии ему отказала. В итоге Навальный с помощью «комбинации угроз, криков и призывов к совести» убедил сокамерника умываться, чистить зубы, мыть руки и стирать одежду.

«Если ты живешь в камере, и какой-то человек 24/7 от тебя на расстоянии вытянутой руки, и вы оба 24/7 в одном-двух метрах от туалета, а туалет — это дырка в полу, поддержание гигиены имеет абсолютно принципиальное значение. И проблемный в этом смысле зэк моментально сделает вашу жизнь невыносимой. Но все по закону. О чем и сообщает администрация с радостными и счастливыми улыбками в ответ на мое возмущение», — говорилось в посте политика.

Заключенного, о котором писал Навальный, зовут Андрей Татарченко. Он родился в 1986 году и вырос в деревне Спорново во Владимирской области, в семье он был четвертым из шести братьев. Татарченко работал трактористом. Знакомая семьи рассказала «Би-би-си», что семья Татарченко была «неблагополучная»: «Старшие сидели, Эдька [младший брат Андрея] тоже сидел, все пьющие. Пока мама жила, они за счет нее еще барахтались».

В мае 2021 года Андрея Татарченко приговорили к семи годам строгого режима по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК). Он убил собутыльника в пьяной драке. По версии следствия, Татарченко после оскорблений в свой адрес нанес потерпевшему «множественные удары руками по голове, один удар локтем руки в область шеи, сразу надавив на нее весом своего тела». После этого Татарченко сбежал — его знакомого обнаружили мертвым следующим утром, он задохнулся. Татарченко сам пришел в полицию с повинной и полностью признал вину. Двое его братьев также прошли через колонии, один из них, как утверждает знакомая семьи, ушел на войну в Украине и недавно вернулся домой с ранением.

Что мы узнали об условиях содержания Навального в ИК-6

«Медуза» получила доступ к переписке сотрудников ИК-6 во Владимирской области. Из нее следует, что они осознанно создавали для Навального невыносимые условия — и пытались замести следы

Что мы узнали об условиях содержания Навального в ИК-6

«Медуза» получила доступ к переписке сотрудников ИК-6 во Владимирской области. Из нее следует, что они осознанно создавали для Навального невыносимые условия — и пытались замести следы

Адвокаты Навального считают, что Татарченко намеренно подсаживали к политику для того, чтобы тот начал бить сокамерника. Тогда на оппозиционера могли бы завести еще одно уголовное дело.

В одной из жалоб адвоката Навального Ольги Михайловой омбудсмену Татьяне Москальковой говорится, что сотрудники колонии лишали Татарченко средств гигиены, чтобы довести его до «животного состояния» перед тем, как подселить к политику. Его не водили в душ, не выдавали положенный осужденным гигиенический набор (мыло, зубная паста, туалетная бумага и бритвенные станки), а также не позволяли купить мыло в тюремном магазине. «Также Татарченко А. А. рассказал, что в связи с отсутствием туалетной бумаги ему пришлось в буквальном смысле разорвать и использовать тетрадь, в которой он писал письма родственникам, и даже сами подготовленные письма», — писала Михайлова.

Татарченко также под надуманными предлогами отправляли в медсанчасть колонии, чтобы он заразился инфекциями, а затем подсаживали к Навальному, говорится в жалобе адвокатов. Навальный сообщал защитникам не только о собственным проблемах, но и о проблемах Татарченко. Так, он узнал, что у его сокамерника разорваны связки на ноге. Но несмотря на это, Татарченко поселили на верхнюю койку.

«Высота койки 180 см, из-за чего Татарченко А. А. испытывает огромные затруднения и страдания при попытках взобраться на нее, а также при спуске. Никаких подъемных ступеней и барьеров безопасности, установка которых предусмотрена п. 47 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, не имеется», — говорилось в жалобе адвокатов Навального.

По словам Михайловой, Татарченко также интересовался у Навального, ходил ли тот в Москве в какой-нибудь бар. «Алексей подтвердил, что, мол, ну да, ходил. Для Татарченко это было, по-видимому, недосягаемо — Москва и бар», — рассказала Михайлова.

В апреле 2023 года другой адвокат Навального, Вадим Кобзев, сообщил, что сотрудники колонии устроили против политика провокацию, применили к нему силу и пригрозили новым уголовным делом. Защитник рассказывал, что в камеру к Навальному снова подселили его постоянного сокамерника, «доведенного на этот раз до совершенно животного состояния».

Сначала сотрудники колонии пытались заставить Навального войти в камеру угрозами, а затем вызвали «группу реагирования в бронежилетах и касках». После этого политика силой затащили в камеру, ударив его в пах. «Оказавшись в камере, Навальный насилие по отношению к сокамернику не применил, однако, схватив за шиворот, потащил его к выходу. После чего был блокирован и прижат к стене группой реагирования. Ну а дальше присутствовавшее начальство колонии радостно сообщило Навальному, что против него будет возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, до пяти лет лишения свободы», — рассказывал Кобзев.

О том, где сейчас Татарченко и что с ним происходит, в материале «Би-би-си» не уточняется.

В декабре 2023 года Алексея Навального этапировали из Владимирской области в колонию в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Там в феврале 2024 года политик погиб.

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