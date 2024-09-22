25 лет назад Россия узнала о «рязанском сахаре». Журналист Николай Николаев выпустил о нем «Независимое расследование» На российском телевидении ФСБ оправдывалась перед гражданами (сейчас такое и представить себе невозможно)

25 лет назад Россия впервые узнала словосочетание «рязанский сахар». В августе 1999 года в стране началась Вторая чеченская война, а вместе с ней и фактическое правление Владимира Путина — из директора ФСБ он превратился в премьер-министра и вскоре стал преемником Бориса Ельцина на посту главы государства.

В сентябре происходит серия страшных терактов, ответственность за которые власти возлагают на чеченских боевиков. 4 сентября взорвался жилой дом в Буйнакске (погибли 64 человека), 9 сентября — взрыв жилого дома на улице Гурьянова в Москве (погибли 106 человек), 13 сентября — снова взрыв жилого дома в Москве на Каширском шоссе (погибли 124 человека), 16 сентября — взорван жилой дом в Волгодонске (погибли 19 человек). Все общество в панике и страхе, люди боятся ложиться спать по ночам, соседи организуют совместные народные патрули.

Вечером 22 сентября из Рязани приходит новость, что там предотвращен теракт. Бдительный житель дома 14/16 по улице Новоселов Алексей Картофельников возвращается с работы и замечает во дворе подозрительную троицу на «жигулях» с заклеенным бумагой номером региона. Он звонит в милицию. Пока наряд ехал на вызов, мужчины выгрузили из машины три мешка, отнесли их в подвал дома и скрылись.

Жильцов срочно эвакуируют в близлежащий кинотеатр и держат там до самого утра. Взрывотехники обнаруживают в мешках сыпучее вещество, детонатор из охотничьей гильзы и таймер, установленный на 5:30 утра. Тут же на месте проводится экспресс-тест — газоанализатор показывает наличие паров гексогена.

Глава рязанского управления ФСБ генерал-майор Александр Сергеев рапортует, что жильцы дома чудом избежали смерти и поздравляет их со вторым днем рождения. Местные власти возбуждают уголовное дело о покушении на теракт. В городе выставляют блокпосты, вводят план-перехват. Ориентировки на преступников рассылают по всем отделам милиции. Поиски ведутся круглосуточно. Брошенные «жигули» находят под Коломной. Двух из трех подозреваемых вроде бы даже задерживают.

Спустя два дня, 24 сентября, на расширенной коллегии МВД министр Владимир Рушайло торжественно отчитывается об успешно проведенной профилактической операции в Рязани. «Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани», — говорит он с трибуны.

На коллегии присутствует журналист НТВ Николай Николаев (его называют одним из основателей жанра расследовательской тележурналистики в современной России). В перерыве он ловит в кулуарах директора ФСБ Николая Патрушева. И тот в интервью неожиданно для всех выдает сенсацию о несостоявшемся рязанском теракте.

«Во-первых, это не был взрыв. Во-вторых, не предотвращен. И думаю, что не совсем четко сработали. Это были учения. Там был сахар. Взрывчатого вещества не было», — уверенно заявляет глава ФСБ.

Даже более того: он утверждает, что такие учения проводились не только в Рязани, а по всей России. «Надо к чести рязанских правоохранительных органов и населения сказать, что они отреагировали. Я считаю, что учения должны быть приближенными к тому, что происходит в жизни. Потому что иначе мы ничего не найдем и нигде не отреагируем ни на что», — резюмирует Патрушев.

В тот же день Владимир Путин, обосновывая начавшиеся бомбардировки Грозного, произносит знаменитую фразу о том, что Кремль будет преследовать террористов везде и даже «мочить их в сортире».

Чеченская кампания способствовала укреплению популярности будущего президента, но очевидные нестыковки в истории с «рязанским сахаром» оставили в обществе немало вопросов, которые моментально обросли конспирологическими теориями. Например, обсуждалась возможная подковерная борьба между силовыми ведомствами. По словам того же Николаева, глава МВД Рушайло буквально бился в истерике из-за публичного унижения, которое ему устроил Патрушев, не предупредив об «учениях с сахаром».

Но самая популярная в народе теория заговора до сих пор такова — взрывы жилых домов устроила ФСБ, чтобы разом оправдать войну и сплотить граждан вокруг своего ставленника Владимира Путина (весной 2024 года после теракта в «Крокусе» о ней вспомнили снова).

Конспирологию подпитывала еще одна деталь, о которой хорошо знали в Рязани. 23 сентября местная телефонистка Надежда Юханова стала свидетелем странного разговора между Москвой и Рязанью, в котором собеседнику дают совет «выезжать из города по одному». Номер московского абонента принадлежал центральному аппарату ФСБ.

В марте 2000 года Николай Николаев выпускает на НТВ очередной выпуск своего популярного детективного ток-шоу «Независимое расследование» под названием «Рязанский сахар: учения спецслужб или неудавшийся взрыв?»

Эта программа стала одной из самых громких и обсуждаемых на российском телевидении той эпохи. Николаев собрал в одной студии жильцов того самого дома в Рязани и ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ. В рамках открытой дискуссии последние были вынуждены публично оправдываться перед гражданами и всячески защищать свою нестройную версию об «учениях» в Рязани.

Тогда, например, в ход пошли принесенный в папке и впервые обнародованный приказ ФСБ об учениях, а также сверток с якобы опечатанными вещественными доказательствами по уголовному делу, который впрочем, как сказали представители спецслужбы, нельзя открывать без санкции следователей.

Временами этот диалог выглядел как настоящая абсурдистская пьеса. С одной стороны, живые эмоции очевидцев («Это не были учения. Мы все видели. Из подвала крысы бежали. Крысы бегут обычно с тонущего корабля»), их неподдельная злость и требование наказать виновных («Многие после этого слегли в больницу. Кто вам дал право издеваться над людьми?»)

В ответ же с другой стороны — заученные фразы и бюрократическое пустословие, за которым нет ничего по сути претензий. Когда же сотрудники ФСБ пытались объясниться с людьми по-простому, их только поднимали на смех: «Вы вроде солидные люди, генералы, а вас уши вянут слушать!»

Силовики в итоге не только не переубедили жильцов дома, а зародили в них еще больше сомнений. В конце передачи жители Рязани под руководством адвоката Павла Астахова (позже он сделает карьеру на телевидении как ведущий шоу «Час суда», а в политике — как уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, и запомнится фразой «Ну как поплавали?») коллективно направили жалобы в ФСБ в надежде добиться моральной компенсации за «учения», о которых их никто не предупреждал.

Перед рязанцами несколько раз извинились (причем даже Патрушев), но никаких компенсаций в итоге не выплатили. Уголовное дело закрыли. Мешки с сахаром или гексогеном никто больше не видел. Что случилось с задержанными, неизвестно. ФСБ продолжает придерживаться версии об учениях.

В современной России та программа выглядит особенно фантастической. Спустя четверть века уже трудно представить себе подобный уровень свободы слова, собраний и дискуссий в стране, а нынешняя власть, и ФСБ в первую очередь, давно не идет ни на какие контакты с населением и не считает нужным отчитываться за собственные действия — даже если они выглядят как полнейший произвол.

Для контекста нельзя не отметить, что в то время НТВ принадлежал медиамагнату Владимиру Гусинскому, у которого был конфликт с администрацией Владимира Путина. А передача Николаева вышла как раз накануне президентских выборов.

Журналист тоже иногда оперирует приемами на грани фола. Например, выдает в эфир интервью с бывшим сотрудником КГБ, «предателем» из Вашингтона Олегом Калугиным, который охотно тиражирует домыслы о кознях спецслужбы и олигархов в пользу Путина. Или же показывает кадры беседы с анонимным «сотрудником ФСБ», который как будто под диктовку наговаривает сухим бюрократическим языком нужную спецслужбам хронологию событий.

Упоминания Путина в контексте «рязанского сахара» в итоге ни к чему не привели. Он победил на выборах. Вскоре Гусинского выдавили из страны, а НТВ перешел под контроль государства.

Однако, вспоминал Николаев, в тот момент представители ФСБ даже как-то слишком легко согласились на участие в его передаче. Запрос в обществе был настолько сильным, что, видимо, силовики получили директиву сверху, что надо прийти в эфир и наконец открыто «расставить все точки над ё», говорил он в 2020 году в беседе с коллегой Алексеем Пивоваровым.

Тем не менее, многие вопросы о «рязанском сахаре», так же как, например, и в истории с терактом в Беслане, и через десятилетия остаются не проясненными. Власть просто отмалчивается в надежде, что общество не вернется к поиску истины и справедливости за давностью лет.

Посмотрите, как это было, когда власть не молчала — и как ФСБ выкручивалась перед жителями Рязани в программе Николаева. Спецслужба все еще обязана разъяснить все эти нелепости россиянам — даже несмотря на вышедшие сроки давности.

Рязанский сахар — «Независимое расследование» на НТВ Yakushev

Почему это были учения, а не теракт? Вот, смотрите, у нас есть доказательства и приказ ФСБ!

Александр Зданович

начальник управления программ содействия ФСБ

Мы способны совершенно четко и однозначно доказать, что это действительно были спланированные заранее учения, никакой опасности они не представляли, никакой реальной взрывчатки и взрывателей не было, и все это доказано в рамках возбужденного уголовного дела.

Кстати говоря, мы специально принесли: вот все вещественные доказательства по делу, они опечатаны и находятся вот в этом. Мы не можем ее вскрыть без следователя. Это решение должно быть такое. Но мы специально принесли. И знаем, что это процессуально оформлено все было, закреплено в документах, чтоб не возникло вопроса такого, что вы говорите про сахар, написали одно, а там была взрывчатка. А вот как раз там внутри пробы того вещества, которое сахар. И есть у нас кстати на фотографиях, можете посмотреть, любому можем показать. Так это все юридически документально закреплено в рамках уголовного дела.

Станислав Воронов

первый заместитель начальника следственного управления ФСБ

Я хотел бы ответить доказательствами, а не домыслами. На сегодняшний день следственные действия все практически завершены. Мы хотим ответить на те вопросы, которые будоражат общественность. И сегодня готовы полностью ответить на эти вопросы.

Статья, по которой проводится расследование, изначально была одна: приготовление к терроризму. Она возбуждалась нашими рязанскими коллегами изначально. А сейчас те следственные действия, которые мы провели, они были направлены на то, чтобы ответить на те многочисленные вопросы, которые возникают в том числе и у нашего зала.

И я хотел бы ответить, что есть законы — закон о борьбе с терроризмом, закон о ФСБ, закон об оперативно-розыскной деятельности, — на основании которых были разработаны планы учений. Я могу здесь зачитать выписку из этого приказа, если здесь интересует нашу аудиторию. Пожалуйста. И все поставим на свои места.

В соответствии с этим приказом планировалось провести на территории всех субъектов РФ силами милиции и ФСБ крупномасштабную операцию под условным названием «Вихрь. Антитеррор». Первый этап операции — с 15 сентября по 1 октября 1999 года. В этом приказе есть пункт. «Провести комплекс предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан по месту жительства». Подписали Патрушев и Рушайло.

Зачем надо было возбуждать уголовное дело, если это были учения?

Житель дома: ФСБ возбудила уголовное дело против самой себя?

Следователь Воронов: Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения…

Житель: Если это были учения, по какому факту тогда?

Воронов: Вы видимо не дослушали, так? Учение проводилось с целью проверки взаимодействия различных правоохранительных органов по предупреждению чрезвычайных происшествий. То есть на тот момент, когда возбуждалось уголовное дело, ни правоохранительные органы Рязани, ни милиция, ни ФСБ не знали, что это учения. Поэтому они действовали в условиях реальной обстановки и так как считали необходимым.

Житель: Так против кого все-таки возбуждено дело?

Воронов: Я опять говорю, уголовное дело возбуждалось по факту обнаружения. Человеку, который не разбирается в уголовно-процессуальном законодательстве, бесполезно объяснять дальше, что такое «по факту» и что такое «в отношение конкретного лица».

О какой безопасности идет речь, если люди всю ночь провели на улице, думая, что их дом заминирован?

Александр Зданович

начальник управления программ содействия ФСБ

Что значит «обеспечение безопасности граждан»? Это какой-то конечный эффект, когда взрывы не прогремят. А что для этого надо сделать? Для этого надо, чтобы все силы и средства, которые имеются в распоряжении правоохранительных органов, бдительность граждан, деятельность муниципальных властей, все они были в должной степени скоординированы и эффективны. Так вот по этому самому, чтобы проверить всю эту цепочку, и не было поставлено в известность управление ФСБ по Рязанской области, управление внутренних дел и все другие структуры. Действия проводились из центра. Именно с одной реальной целью, чтобы просмотреть всю цепочку, как начнет действовать механизм.

Почему руководство МВД двое суток не знало, что ФСБ провело учения в Рязани?

Александр Зданович

начальник управления программ содействия ФСБ

Поймите, что учения ведь, закладка проводилась поздно вечером, все события развивались еще утром, поисковые мероприятия проводились еще дальше. И поэтому именно для того, чтобы посмотреть всю цепочку действий, в том числе и по поиску возможных террористов, поэтому естественно мы не объявляли, что это учения. Я думаю, нестыковки какие-то могли быть, но в ходе учений проверялась и наша система, и система органов внутренних дел.

Почему вы называете это учениями? Учения так не проводят!

Александр Зданович

начальник управления программ содействия ФСБ

Вы как бывший военный, вы проводили, наверное, военные учения. Еще раз повторяю, у нас специальная служба. И в этой службе используются специальные силы и средства на основании закона об оперативно-розыскной деятельности, о чем вы не знаете и знать, кроме того, что написано в законе о тактических приемах, не должны, поскольку они составляют государственную тайну.

А где люди, которые отслеживали ход учений в Рязани?

Александр Зданович

начальник управления программ содействия ФСБ

Если бы, конечно, нам раз в десять увеличить личный состав, то может быть мы и нашли каких-то дополнительных людей. Тот, кто проводил учения, им же по замыслу ставилось и задание: отслеживание реакций в тех или иных ситуациях и фиксирование некоторых результатов работы.

Как проводилась экспертиза на гексоген?

Александр Кукушкин

эксперт-криминалист ФСБ

Ну, они ссылались на приборы М02 — это газоанализатор паров взрывчатых веществ. Но как потом показало разбирательство, на самом деле этот прибор ими не использовался.

Александр Сергеев

начальник управления ФСБ по Рязанской области

Срочно нужно было провести экспресс-анализ. На улице сыро-грязно. Распороли мешки. Достали образцы. Взяли чемодан, в котором находится все оборудование наших саперов. И на полу вот так положили его, насыпали на крышку чемодана сахар и потерли специальными такими бумажками, которые реагируют на нахождение паров. И потом брызгают таким баллончиком, они меняют цвет. Ну, как знаете, в школе лакмусовая бумажка, примерно принцип такой. Есть признаки паров гексогена. Приняли к производству. Потом оказалось, что с этим чемоданом они с 95 году на все учения, на все разминирования, которые у нас здесь происходили, я думаю, что и в Чечню они его в свое время с собою брали. На нем крышка чемодана оказалась загрязнена парами гексогена. И они как раз и дали [реакцию], не сахар дал, а крышка чемодана дала.

Рафаэль Гильманов

эксперт-взрывник Трансвзрывпрома

В первую очередь, те люди, которые видели гексоген хоть раз в жизни, конечно, никогда его с сахаром не спутают. Просто если взять пробу на язык, так это выяснится в течение двух секунд. Я вряд ли допускаю ошибку анализатора. Ну если только вот сослаться на то, что где-то он был так сильно испачкан.

Алексей Картофельников

житель дома

Я видел эти мешки буквально в трех метрах, когда они лежали. Они напоминали, я не знаю, может не гексоген, а что там такое было — желтоватого цвета, во-первых, и такое мелкий-мелкий, как скажем, вермишель, такие гранулы. Там были какие-то гранулы желтоватого цвета.

Вы не смогли на месте отличить сахар от гексогена?

Александр Сергеев

начальник управления ФСБ по Рязанской области

Я хочу сказать, сахар производства Курской области, сахар производства Воронежской области цвет имеет другой, а сахар, который производят на Кубе, он вообще желтый.

Сколько может продолжаться экспертиза сахара?

Рафаэль Гильманов

эксперт-взрывник Трансвзрывпрома

Для этого вообще никакого времени почти не требуется. Сахар очень легко отличить. Ни одно взрывчатое вещество сладким не является.

Александр Сергеев

начальник управления ФСБ по Рязанской области

Ну а там очередь ведь, понимаете, в чем дело.

Где люди, которые участвовали в учениях и закладывали сахар?

Александр Зданович: Мы используем в том числе и людей, которые у нас находятся на негласном штате. И никогда мы их не показываем.

Николай Николаев: Мы получили видеозапись из Рязани, на ней местные контрразведчики утверждают, что именно они проводили рязанские учения.

Аноним: На основании распоряжения руководства ФСБ в соответствии с планом проведения первого этапа операции «Вихрь. Антитеррор» группе была поставлена задача выехать в город Рязань для проведения данных мероприятий, что и было сделано: закупить сахарный песок, собрать имитатор взрывного устройства. Сахар приобретали на местном рынке в количестве трех мешков. Рынок находится, кстати, совершенно недалеко рядом с улицей Подбельского, думаю, что жители все его знают. Все остальные средства имитационные приобретались тоже на этом же рынке. Специально заклеили номера машины. Хотели посмотреть, обратят на это внимание или нет.

Кто имел право проводить такие учения над людьми?

Нет ответа.

Что было в мешках в подвале дома на улице Новоселов в Рязани: гексоген или сахар; был ли это теракт или учения; кто несет за все это ответственность: ФСБ или чеченские террористы — люди гадают до сих пор.

В 2020 году Николай Николаев в интервью Алексею Пивоварову оценил события двадцатилетней давности так:

Ты хочешь спросить меня, был ли это теракт, устроенный силами ФСБ? Вот тогда мы с тобой об этом не думали. По крайней мере мы эту мысль отбрасывали. Мы, пользуясь какой-то собственной логикой, анализировали события того времени и говорили: «Такого быть не может. Не хочется в это верить».

А сейчас, спустя 20 лет? После Крыма, после Донецка, после Скрипалей, после Навального, после сбитого «боинга»? Какой ответ? Может такое быть? Скорее да, чем нет.

КГБ 1937 года и ФСБ 1999 года отличаются, скажи мне? Мне кажется, все-таки нет. Установочные одинаковые.

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