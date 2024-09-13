Дональд Трамп после дебатов с Камалой Харрис. 10 сентября 2024 года Hannah Beier / Bloomberg / Getty Images

Дональд Трамп отказался проводить еще одни дебаты с Камалой Харрис, предложенные ее командой. «Опросы ясно , что я выиграл дебаты у Камалы Харрис, радикального левого кандидата от демократов, и она немедленно потребовала проведения новых <…> Третьих дебатов не будет!» — заявил Трамп.

Кандидат от республиканцев назвал прошедшие дебаты лучшими в своей карьере. Однако, как пишет The New York Times (этот материал вышел за несколько часов до отказа Трампа от повторных дебатов), многие участники его кампании в частных разговорах считали дебаты неудачными.

Как рассказали изданию три человека из команды Трампа, после дебатов в разговорах со своими советниками он, как и на публике, настаивал, что мероприятие прошло отлично, и выглядел «ликующим, как будто действительно верил в то, что говорил».

The New York Times отмечает, однако, что Трамп, судя по его поведению, понимал, что выступил не лучшим образом. После дебатов с Джо Байденом в июне он не делал никаких заявлений, понимая, что выглядел намного лучше своего оппонента и «мог просто сидеть и смотреть, как пресса разрывает Байдена на части».

Какое впечатление произвели дебаты Трампа с Байденом Катастрофа для Байдена. Демократы в панике. Президенту надо выйти из гонки Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа — в заголовках СМИ

На этот раз все было не так. После дебатов с Харрис Трамп вышел в . Пресс-секретарь его кампании Кэролин Левитт позже объясняла это тем, что Трамп так поступил, поскольку он «бесстрашен и не боится отвечать на вопросы журналистов — в отличие от Камалы Харрис».

Хотя мало кто из команды Трампа разделяет его мнение об удачном выступлении на дебатах, остается неясным, насколько честно его советники готовы говорить ему об этом, пишет The New York Times. На прямые вопросы от кандидата в президенты о его выступлении «самым простым ответом было сказать ему, что он великолепен — и многие шли по пути наименьшего сопротивления», утверждают журналисты.

Как прошли дебаты Трампа с Харрис «Если бы президентом был Трамп, Путин сейчас сидел бы в Киеве» Дональд Трамп и Камала Харрис провели первые дебаты. Вот как это было

В беседе с журналистами несколько человек из команды Трампа охарактеризовали дебаты как «колоссальную упущенную возможность». Предполагалось, что Трамп во время дебатов вынудит Харрис признать, что она несет ответственность за политику Белого дома, и представит ее позиции как леворадикальные.

Помощники Трампа рекомендовали ему акцентировать внимание на том, что Харрис уже три года как вице-президент — и ее надо спрашивать о том, почему все планы, о которых она говорит сейчас, нельзя было реализовать за время ее работы. Ему говорили, что надо переключать внимание на рост цен и медленное восстановление американской экономики — и тем самым заставлять Харрис оправдываться.

Хотя во время тренировочных сессий, пишет NY Times, Трамп следовал этим рекомендациям, на дебатах все пошло не так: это ему, а не Харрис пришлось оправдываться — например, за непопулярную налоговую реформу.

Впрочем, как пишет NY Times, советники Трампа надеются, что одно неудачное выступление не будет иметь большого значения для кампании — и прошедшие дебаты приведут лишь к временному и незначительному повышению рейтинга Камалы Харрис.

Что в США говорят о дебатах Трампа с Харрис

«Камала Харрис сегодня превзошла ожидания большинства» Что говорят в США о дебатах кандидатов в президенты

Что в США говорят о дебатах Трампа с Харрис

«Камала Харрис сегодня превзошла ожидания большинства» Что говорят в США о дебатах кандидатов в президенты