Кейт Миддлтон объявила о завершении химиотерапии. У нее онкологическое заболевание, но точный диагноз не раскрывают Что происходит с принцессой Уэльской и как британская королевская семья с этим справляется

Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) сообщила 9 сентября, что завершила химиотерапию, которую проходила в связи с обнаруженным у нее в начале года онкологическим заболеванием.

Последние девять месяцев, говорилось в заявлении принцессы, стали «невероятно тяжелыми» для ее семьи. «Жизнь, как вы знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ идти по бурным водам и неизвестным дорогам. Это сложный, страшный и непредсказуемый путь для каждого, особенно для самых близких», — сказала она.

Принцесса поблагодарила за поддержку всех, включая свою семью, и подчеркнула, что пережитое напомнило ей и принцу Уильяму «о необходимости задуматься и быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас часто принимают как само собой разумеющееся. Просто любить и быть любимыми».

По словам Кэтрин, теперь она собирается «делать все возможное, чтобы оставаться здоровой». При этом принцесса подчеркнула, что хотя химиотерапия закончена, «путь к полному выздоровлению долог, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть».

С нетерпением жду возможности вернуться к работе и, когда смогу, принять участие в нескольких публичных мероприятиях в ближайшие месяцы. Обращаюсь ко всем, кто продолжает свой путь борьбы с раком, — я остаюсь с вами, бок о бок, рука об руку. Из тьмы может прийти свет, так пусть же этот свет сияет ярко.

Свое заявление Кейт Миддлтон сопроводила кадрами съемок отдыха с мужем, тремя детьми и ее родителями. Запись сделал Уилл Уорр — британский видеограф, специализирующийся на свадебных съемках и рекламных кампаниях. Уорр, как отмечает The Daily Mail, ранее уже работал с принцем и принцессой Уэльской, например, он снимал их подготовку к церемонии коронации Карла III.

Заявление принцессы Уэльской Кэтрин The Prince and Princess of Wales

Американское издание The Daily Beast отмечает, что выбор такой формы подачи новостей о здоровье принцессы необычен для королевской семьи, обычно выбиравшей более официальный тон. Британская The Daily Mail также уделяет особое внимание видео, называя его «трогательным» и «необыкновенно откровенным» — и отмечая, что принц и принцесса Уэльская формируют новый образ британской монархии.

Выражая радость за Кэтрин и высказывая ей и ее родным и близким слова поддержки, журналисты отмечают, что королевская семья так и не раскрыла никаких подробностей о диагнозе принцессы. Из распространенного принцессой Уэльской сообщения также непонятно, когда она сможет вернуться к обязанностям члена королевской семьи и насколько интенсивно сможет их исполнять.

Как могло проходить лечение принцессы - и какой прогноз После операции Кейт Миддлтон проходит «профилактическую химиотерапию». Так называют адъювантную химиотерапию, то есть лечение, которое проводят после операции или другого вмешательства, — с тем, чтобы химиотерапия убила оставшиеся злокачественные клетки. Судя по всему, Кейт Миддлтон проходила несколько курсов. Сейчас нельзя сказать, что это были за препараты и как они повлияли на ее организм, но в любом случае после такого лечения невозможно мгновенно восстановиться. Еще долгое время принцесса может жить с постоянной усталостью, проблемами с памятью, онемением или покалыванием в пальцах и со многими другими последствиями химиотерапии. Сейчас у Кейт Миддлтон ремиссия. Это значит, что исследования указывают на отсутствие у нее злокачественных клеток. Безусловно, заболевание может вернуться, однако, не зная деталей диагноза, нельзя сказать, насколько это вероятно. Тем не менее, СМИ пытаются строить прогнозы и выдвигают разные предположения. В частности, The Guardian пишет: «Обычно пациентов объявляют излечившимися, если в течение пяти лет исследования не указывают на наличие злокачественных клеток в организме». Но в действительности пятилетний рубеж — это не более чем условность. Американский онколог Стивен Кёрли в книге «В моих руках. Захватывающие истории хирурга-онколога и его пациентов, борющихся с раком» пишет: «Пятилетняя выживаемость после постановки диагноза рака считается важным рубежом, глубоко укоренившимся как в медицинской литературе, так и в сознании онкологических больных. Многие пациенты считают, что, если спустя пять лет после лечения не случается рецидива, они здоровы и могут спокойно возвращаться к нормальной, свободной и беззаботной жизни. Такое убеждение берет свое начало в 1930-х годах, когда большинство видов опухолей убивало больных гораздо быстрее. <…> В беседах с пациентами я подчеркиваю, что пять лет без рецидивов не обязательно означают полное излечение. Рак, к сожалению, не читает наши учебники и может затаиться в самых неожиданных местах. Тем не менее, сами онкологи тоже любят истории со счастливым концом, поэтому преодоление больным пятилетнего рубежа считают своей маленькой победой». Миддлтон предстоят регулярные проверки (со временем — все более редкие), чтобы поймать рецидив как можно раньше, если он все же случится.

Журналисты напоминают, что Кейт Миддлтон перестала появляться на публичных мероприятиях в конце 2023 года. В январе было объявлено, что принцессе «провели плановую операцию на брюшной полости». Почти одновременно было объявлено, что король Карл III госпитализирован в связи с лечением увеличенной простаты.

В заявлении пресс-службы об операции Кэтрин говорилось, что она вряд ли вернется к исполнению обязанностей члена королевской семьи до Пасхи (в 2024 году Римско-католическая и Англиканская церкви отмечали этот праздник 31 марта). Столь длительный срок восстановления принцессы Уэльской после плановой операции спровоцировал многочисленные конспирологические теории.

Пресс-служба принца и принцессы Уэльской ограничивалась заявлениями, что Кэтрин проходит «восстановительный период», подчеркивая, что не собирается регулярно сообщать о состоянии ее здоровья за исключение каких-то «значительных» перемен. В СМИ при этом обсуждались теории заговора, включая версию об измене принца Уильяма.

В начале февраля, когда стало известно, что у Карла III диагностировали онкологическое заболевание, британские СМИ писали о ситуации в королевской семье как о «кризисе». Подробностей о состоянии короля не было, уточнялось лишь, что у Карла III не рак простаты. Было объявлено, что король продолжит заниматься государственными делами, но воздержится от публичных мероприятий по совету врачей (в конце апреля Карл III уже вернулся к публичной деятельности).

Развернутых заявлений от пресс-службы по поводу состояния принцессы Уэльской не последовало и после того, как принц Уильям в феврале не появился в часовне Святого Георгия в Виндзоре на поминальной службе по своем крестному — королю Греции Константину II. От участия в церемонии принц Уильям отказался в последний момент, его речь, как выяснили британские СМИ, уже была подготовлена и распечатана.

Отсутствие принца на церемонии, вызвавшее огромный резонанс и спровоцировавшее появление новых конспирологических теорий, пресс-служба объяснила «личными причинами», не став вдаваться в подробности. Но она сообщила, что Кейт Миддлтон «чувствует себя хорошо». На публике принцесса Уэльская по-прежнему не появлялась.

В середине марта появился новый повод для слухов о проблемах в семье принца и принцессы Уэльской. В соцсетях Кенсингтонского дворца опубликовали снимок, приуроченный ко Дню матери, который в 2024 году в Великобритании отмечали 10 марта.

Снимок Кейт и ее детей, как сообщалось, был сделан за несколько дней до публикации принцем Уильямом. Фотография, ставшая первым официальным снимком принцессы Уэльской после операции, была, как выяснилось, обработана в фоторедакторе.

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Кейт Миддлтон извинилась за фотошоп семейной фотографии. Крупнейшие фотоагентства отказались распространять снимок

Подробнее о скандале с фотографией

Кейт Миддлтон извинилась за фотошоп семейной фотографии. Крупнейшие фотоагентства отказались распространять снимок

Из-за манипуляций со снимком крупнейшие международные фотоагентства отозвали его из своих фотобанков. Принцесса Уэльская опубликовала извинение, признавшись, что, «как и многие фотографы-любители, время от времени экспериментирует с редактированием».

Спустя две недели Кейт Миддлтон выпустила видеообращение. Она рассказала, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. По словам принцессы Уэльской, рак у нее выявили по результатам анализов после операции. Кейт Миддлтон сообщила, что в конце февраля начала проходить курс химиотерапии. Принцесса Уэльская добавила, что у нее «огромный шок», и попросила дать ей «время и личное пространство».

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После того, как принцесса Уэльская объявила, что у нее диагностирован рак, ее поддержали премьер-министр Великобритании, президент США, младший брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер, а также принц Гарри и Меган Маркл (отношения с ними у принца и принцессы Уэльские, а также других членов королевской семьи испортились несколько лет назад). Принцессе Уэльской выражали поддержку и желали скорейшего выздоровления люди по всему миру.

Принц Уильям наконец-то смог публично признать, что «личные причины», по которым он пропустил поминальную службу, были связаны со здоровьем его жены. При этом о состоянии здоровья Кейт Миддлтон он по-прежнему на публике говорил крайне мало. Пресс-служба принца и принцессы Уэльской также воздерживалась от комментариев.

В июне принц Уильям сообщил, что его жене стало лучше. Вскоре после этого принцесса Кэтрин сама рассказала о том, как продолжает лечение и идет на поправку. Она добавила: «Как известно всем, кто проходит химиотерапию, бывают хорошие и плохие дни».

«В плохие дни вы чувствуете слабость, усталость и вынуждены дать своему телу отдохнуть. Но в хорошие дни, когда вы чувствуете себя сильнее, вы хотите извлечь максимум пользы из своего самочувствия», — написала Кейт Миддлтон в инстаграме. Она пообещала, что посетит летом несколько публичных мероприятий, первым из которых станет парад в честь дня рождения короля. 15 июня принцесса Уэльская впервые появилась на публике после того, как у нее было обнаружено онкологическое заболевание. В июле Кейт Миддлтон и ее дочь принцесса Шарлотта пришли на финальный матч в мужском одиночном разряде Уимблдонского турнира по теннису. Зрители устроили двум принцессам овацию.

Борьба с раком Кейт Миддлтон — и то, как она рассказала о своей болезни, — вызвали поддержку как в Великобритании, так и за ее пределами. Однако многие жители Великобритании и ряд британских СМИ выражали недовольство тем, как королевская семья раскрывает информацию о состоянии здоровья ее членов. Подобные сведения, указывали они, хотя и относятся к сфере частной жизни, но имеют важное значение для государства и подданных.

Скриншот на обложке: Will Warr / The Kensington Palace / Reuters / Scanpix / LETA