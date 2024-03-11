Кейт Миддлтон извинилась за фотошоп семейной фотографии. Крупнейшие фотоагентства отказались распространять снимок

Принцесса Уэльская извинилась за «недоразумение», из-за которого крупнейшие фотоагентства отозвали официальную фотографию Кейт Миддлтон и ее детей. Заявление принцессы появилось в соцсетях Кенсингтонского дворца.

Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием. Я хочу принести свои извинения за недоразумение, вызванное семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Надеюсь, все празднующие были очень счастливы в День матери. К.

Накануне в соцсетях Кенсингтонского дворца появился снимок, приуроченный ко Дню матери, который в этом году в Великобритании отмечали 10 марта. Принц Уильям сделал снимок на прошлой неделе в Виндзоре. На фотографии Кейт Миддлтон запечатлена с тремя своими детьми: она обнимает принцессу Шарлотту и принца Луи, а ее старший сын, принц Джордж, стоит позади матери, обнимая ее за шею.

Снимок стал первой официальной фотографией Кейт после того, как в январе она перенесла операцию. Фотография должна была положить конец спекуляциям и теориям заговора о здоровье и местонахождении принцессы.

Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку в течение последних двух месяцев. Желаю всем счастливого Дня матери. К

Из-за выявленных манипуляций со снимком крупнейшие международные фотоагентства Associated Press, Agence France-Presse, Reuters и Getty отозвали распространенное изображение из своих фотобанков. Принцесса Уэльская выпустила заявление вскоре после того, как снимок из своего сервиса убрало британское PA Media. Агентства стремятся не распространять фотографии, подвергшиеся чрезмерному редактированию.

«При ближайшем рассмотрении оказывается, что источник манипулировал изображением», — сказано в уведомлении AP. Представитель агентства заявил The Telegraph: «На фотографии видно несоответствие в расположении левой руки принцессы Шарлотты». Пользователи соцсетей заметили, что на снимке рукав и запястье принцессы Шарлотты частично отсутствуют, у принцессы Уэльской нет обручального кольца, также под сомнение поставили то, как принц Луи скрестил пальцы, и то, что на дереве на заднем плане в марте появились листья. Агентство AFP отметило несколько несоответствий после того, как Кейт Миддлтон принесла извинения.

Крупные планы официальной фотографии, опубликованной Кенсингтонским дворцом (слева), подчеркивают несколько несоответствий в центрировании после того, как стало известно, что раздаточное изображение подверглось манипуляциям

В королевской семье встревожены из-за того, что публикация фотографии, призванной подтвердить, что принцесса идет на поправку, имела неприятные последствия, пишет The Guardian. Источники газеты, близкие к королевской семье, сообщили, что принцесса внесла «незначительные изменения» в снимок. По его словам, принц и принцесса Уэльские хотели представить неформальную семейную фотографию на День матери. «Семья Уэльских встретила День матери вместе и замечательно провела этот день», — добавил источник.

The Telegraph указывает, что принцесса Кэтрин — увлеченный фотограф и семья часто публикует ее снимки, а при создании этой фотографии она и принц Уильям поменялись ролями.