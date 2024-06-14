Кейт Миддлтон рассказала, как проходит химиотерапию. Она пообещала впервые с января появиться на публике

Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) сообщила о прогрессе в лечении онкологического заболевания, которое у нее диагностировали в начале года. Она пообещала посетить парад в честь официального дня рождения (не совпадает с настоящим) короля Карла III, который состоится 15 июня.

«Я иду на поправку, но, как известно всем, кто проходит химиотерапию, бывают хорошие и плохие дни. В плохие дни вы чувствуете слабость, усталость и вынуждены дать своему телу отдохнуть. Но в хорошие дни, когда вы чувствуете себя сильнее, вы хотите извлечь максимум пользы из своего самочувствия», — рассказала принцесса в инстаграме, отметив, что ее лечение будет продолжаться еще несколько месяцев.

Кейт Миддлтон поделилась, что с нетерпением ждет выходных и возможности посетить парад вместе со всей семьей. Она также надеется принять участие еще в нескольких публичных мероприятиях этим летом.

«Но в то же время я знаю, что опасность еще не миновала. Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности. Принимаю каждый день таким, какой он есть, прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе потратить столь необходимое время на восстановление», — написала она.

В январе 42-летней Кейт Миддлтон сделали операцию на брюшной полости. По результатам анализов после нее у принцессы Уэльской диагностировали онкологическое заболевание. В конце февраля она начала проходить курс химиотерапии.

Как отмечает BBC News, парад в честь дня рождения короля станет первым официальным мероприятием с участием Кейт Миддлтон с момента постановки диагноза.

Что известно о здоровье Кейт Миддлтон

У Кейт Миддлтон обнаружили онкологическое заболевание До этого она долго не появлялась на публике — это породило немало слухов (в том числе об изменах принца Уильяма)

Что известно о здоровье Кейт Миддлтон

У Кейт Миддлтон обнаружили онкологическое заболевание До этого она долго не появлялась на публике — это породило немало слухов (в том числе об изменах принца Уильяма)