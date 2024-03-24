Кадр из видеообращения Кейт Миддлтон. 22 марта 2024 года BBC Studios / PA Images / Scanpix / LETA

Принцессе Уэльской Кэтрин (Кейт Миддлтон) диагностировали онкологическое заболевание — об этом стало известно в пятницу, 22 марта.

В январе 42-летней Миддлтон сделали операцию на брюшной полости — рак выявили по результатам анализов после нее. В конце февраля принцесса начала проходить курс химиотерапии.

«Это были невероятно тяжелые месяцы для всей нашей семьи, но у меня была фантастическая медицинская команда, которая очень обо мне позаботилась, за что я очень благодарна», — сказано в видеозаявлении, которое Кейт Миддлтон опубликовала 22 марта. В ролике принцесса Уэльская называет свое состояние «огромным шоком» и просит дать ей «время и личное пространство».

Кейт Миддлтон не появлялась на публике с января. Из-за этого распространились слухи и теории заговора

В последний раз Миддлтон приняла участие в публичном мероприятии 25 декабря 2023 года — посетила рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Норфолке вместе с принцем Уильямом, их детьми и другими членами королевской семьи. 17 января Кенсингтонский дворец сообщил, что принцессу госпитализировали для «плановой операции на брюшной полости», и через две недели она вернется домой, чтобы восстанавливаться. В связи с этим, уточнялось в заявлении, она не сможет поучаствовать в ряде мероприятий (каких именно, неизвестно).

Весь февраль Миддлтон не появлялась на публике (как теперь выяснилось, это было связано с химиотерапией), из-за чего в мировых таблоидах и соцсетях стали распространяться спекуляции и теории заговора о ее состоянии и местонахождении.

В частности, вновь усилились слухи о возможной измене со стороны принца Уильяма — предположения о том, что брак королевской пары может распасться из-за его неверности, впервые возникли около четырех лет назад. Таблоиды приписывают принцу роман с Роуз Хэнбери — женой маркиза Чамли, Дэвида Чолмондели. Пара живет по соседству с Уильямом и Кейт. Никаких доказательств того, что принц и Хэнбери состоят в отношениях, нет, но некоторые издания и пользователи соцсетей утверждают, что Хэнбери якобы родила от Уильяма ребенка, и называют ее .

В День матери, 10 марта, в инстаграме королевской семьи появилась фотография, сделанная принцем Уильямом. На снимке Миддлтон обнимает своих детей — принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту. Пользователи заметили, что фото отредактировано: у Шарлотты не хватало части руки, свитер принца Луи и застежка свитера Кейт тоже выглядели отретушированными. Некоторые части снимка — например, рука Миддлтон и земля под юбкой принцессы Шарлотты — были размыты. Крупнейшие фотоагентства — Associated Press, Agence France-Presse, Reuters и Getty — отказались использовать отретушированный снимок. В ответ на критику Миддлтон опубликовала заявление, в котором извинилась перед публикой и призналась, что «иногда экспериментирует с редактированием».

В Букингемском дворце по поводу исчезновения Кейт Миддлтон из публичного поля все это время никак не высказывались — официально лишь заявлялось, что принцесса Уэльская вернется к своим обязанностям на Пасху, которая в этом году приходится на 31 марта. Однако в день публикации ее видеообращения стало известно, что ни она, ни принц Уильям не посетят праздничную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце.

Карл III поддержал принцессу в борьбе с болезнью. Недавно ему самому диагностировали рак

Поддержку Миддлтон уже выразили король , премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент США Джо Байден, младший брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер, а также принц Гарри и Меган Маркл.

Король сообщил, что «гордится Кэтрин за ее смелость говорить [о болезни] так открыто, как она это сделала». Сунак заявил, что принцессу «любит и поддерживает вся страна», и добавил, что публика и пресса «обошлись несправедливо» с Кейт, «уделяя ситуации пристальное внимание» в последние недели. «Когда дело доходит до здоровья, ей, как и кому угодно, необходимо предоставить уединение, чтобы сосредоточиться на лечении и побыть со своей любящей семьей», — призвал Сунак.

Байден от лица своей семьи написал, что, «как и миллионы людей по всему миру, молится за скорейшее выздоровление принцессы Кейт». Чарльз Спенсер сказал, что принцесса проявила «невероятную выдержку и силу», сообщив о диагнозе в своем видео. А Гарри и Меган пожелали «здоровья и исцеления Кейт и ее семье», и выразили надежду, «что они смогут сделать это конфиденциально и мирно».

Британские СМИ также поддержали принцессу. Таблоид The Sun в субботу, 23 марта, вышел с заголовком «Кейт, ты не одна». А газета Daily Telegraph опубликовала статью со словами: «Отвратительным онлайн-троллям, упивающимся страданиями принцессы, должно быть стыдно». В соцсети Х (бывший твиттер) Миддлтон поддерживают под хештэгами #WeLoveYouCatherine и #GetWellSoonCatherine.

Значение открытого заявления принцессы о диагнозе в комментарии Associated Press отметила онколог Пэт Прайс:

Ее признание — это резкое и шокирующее напоминание о том, что раку не важны ни возраст, ни социальный статус. Диагноз «рак» всегда вызывает глубокую тревогу, но тот факт, что принцесса так молода и находится в самом расцвете сил, делает эту новость еще более расстраивающей и тревожной.

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