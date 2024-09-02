В Израиле объявили всеобщую забастовку с требованием добиться освобождения заложников, захваченных террористами ХАМАС. Суд признал ее незаконной В Тель-Авиве и других городах страны прошли акции с участием полумиллиона человек

Участники забастовки с плакатами «Верните их домой» в Тель-Авиве, 2 сентября 2024 года Atef Safadi / EPA / Scanpix / LETA

В Израиле утром 2 сентября в 8:00 началась всеобщая забастовка, объявленная крупнейшей федерацией профсоюзов страны «Гистадрут».

Накануне Армия обороны Израиля сообщила, что военные обнаружили в подземном туннеле в секторе Газа тела шести заложников (среди них — 32-летний Александр Лобанов и 23-летний Херш Гольдберг-Полин, имевшие гражданство России и США соответственно), похищенных и убитых боевиками террористического движения ХАМАС. Они были среди 250 человек, взятых в плен и вывезенных в сектор Газа во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В настоящее время судьба еще около 90 заложников остается неизвестной. При этом в ЦАХАЛ считают, что как минимум 33 из них уже нет в живых.

Вечером 1 сентября десятки тысяч граждан собрались на антиправительственный протест в Тель-Авиве, а лидер «Гистадрута» Арнон Бар-Давид анонсировал всеобщую забастовку с требованием добиться от правительства немедленного освобождения заложников, удерживаемых террористами ХАМАС.

Как пишет издание The Times of Israel со ссылкой на организаторов, на воскресную акцию в Тель-Авиве вышли 300 тысяч человек, по всей остальной стране к ним присоединились 200 тысяч протестующих. По оценкам наблюдателей, это крупнейшая демонстрация в Израиле за последние полтора года. По итогам акции полиция задержала 34 демонстрантов, 2 сентября 25 из них все еще оставались под стражей, сообщает Haaretz.

Демонстрация в Тель-Авиве 1 сентября 2024 года Oren Alon / Reuters / Scanpix / LETA

Предполагалось, что всеобщая забастовка продлится сутки. Однако позже Бар-Давид заявил, что акция завершится на 12 часов раньше запланированного срока — в 18:00 2 сентября.

К забастовке присоединились не все муниципалитеты. Некоторые объявили, что в знак солидарности будут бастовать в течение нескольких часов. В рамках забастовки частично закрылись школы и детские сады. Прекратил работу международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве — до полудня понедельника аэропорт не принимал рейсы и не регистрировал пассажиров, из-за чего в терминале образовались очереди из пассажиров.

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, 2 сентября 2024 года Abir Sultan / EPA / Scanpix / LETA

Бастуют основные автобусные компании, но железные дороги работают в обычном режиме. Все крупные банки закрыты. Правительственные учреждения, промышленные предприятия, юридические фирмы также поддержали забастовку. Продовольственные магазины и супермаркеты в основном открыты. Больницы дежурят в режиме выходного дня. Пожарные и спасательные службы работают в обычном режиме. Объединение семей заложников также анонсировало, что за час до начала забастовки заблокирует движение транспорта на 15 участках трасс в стране.

Утром 2 сентября генпрокурор Израиля потребовал через суд запрета забастовки «Гистадрута». В иске, поданном по запросу правительства Израиля, указывается, что нынешняя акция протеста государственных служащих является не забастовкой в рамках трудового конфликта, а политической забастовкой. Рассмотрев доводы сторон, суд по трудовым спорам в Бат-Яме признал забастовку незаконной и постановил прекратить ее в 14:30 понедельника.

Глава «Гистадрута» Арнон Бар-Давид заявил, что уважает решение суда о запрете забастовки. «Несмотря на попытки представить солидарность как политическую, сотни тысяч граждан проголосовали ногами. Я благодарю каждого из вас — вы доказали, что судьба заложников не зависит от правых или левых взглядов, есть только жизнь или смерть, и мы не позволим отказаться от жизни», — говорится в его заявлении.

В последний раз «Гистадрут» организовывал всеобщую забастовку в марте 2023 года из-за судебной реформы, принятие которой открывало возможность для правительства влиять на назначение судей. На фоне массовых протестов реформа была отложена. Спустя несколько месяцев кнессет все-таки одобрил соответствующий закон, но его отменил Верховный суд.

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