Подготовка к церемонии открытия, 24 июля

В Париже началась церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр.

Также церемонию можно посмотреть на официальном сайте МОК.

Режиссером церемонии открытия стал . Впервые в истории Олимпиад она состоится не на стадионе, а на фоне достопримечательностей города — атлеты проплывут по Сене от Аустерлицкого до Йенского моста на лодках. Заключительная часть мероприятия состоится на площади Трокадеро.

Олимпиада будет длиться 16 дней. За это время разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Впервые в программе Игр появится брейк-данс.

Россия из-за вторжения в Украину на неопределенный срок отстранена от участия в международных спортивных турнирвах. От РФ на играх будут участвовать только 15 спортсменов — в нейтральном статусе, никак не указывающем на их национальную принадлежность. Их не будет на церемонии открытия.

Официально в России показывать Олимпийские игры не будут.