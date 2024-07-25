По подозрению в подготовке провокаций на Олимпиаде арестовали гражданина России. Он работает поваром во Франции. Он был участником шоу на российском ТВ. Возможно, он связан с ФСБ Главное из расследования The Insider, Spiegel и Le Monde

Кирилл Грязнов, 2010 год Архив Кирилла Грязнова

40-летний россиянин, которого арестовали в Париже по подозрению в подготовке провокаций на Олимпийских играх, оказался поваром Кириллом Грязновым, говорится в совместном расследовании The Insider, Der Spiegel и Le Monde. Журналисты выяснили, что Грязнов, ранее выступавший в шоу на российских телеканалах НТВ и «Домашний», связан с офицерами ФСБ и ГРУ. Цель своей поездки в Париж он выдал в пьяном разговоре. Теперь по обвинению в шпионаже ему грозит до 30 лет лишения свободы. «Медуза» пересказывает главное из расследования.

Кирилл Грязнов обратил на себя внимание спецслужб в мае 2024 года — его «подвел алкоголь», говорится в расследовании. 7 мая он собирался улететь из Москвы в Париж с пересадкой в Стамбуле. Однако в Турции россиянин так напился, что его не пустили в самолет и внесли в черный список. На машине он добрался до Болгарии, где снова выпил в одном из ресторанов и стал рассказывать случайным людям, что едет в Париж по секретному заданию российских спецслужб.

По словам свидетелей, Грязнов угрожал, что во Франции «надолго запомнят эту Олимпиаду», не уточняя, что он имеет в виду. Как утверждается, он показывал собеседникам некое удостоверение, чтобы доказать, что работает на спецслужбы, а также звонил кому-то и отчитывался, что нанял для задания человека из Кишинева.

Сотрудники правоохранительных органов Франции арестовали Грязнова 21 июля в его квартире на улице Сен-Дени в центре Парижа. Ему предъявили обвинение в «разведывательной деятельности» в интересах иностранного государства с целью «разжигания военных действий во Франции». Грязнову грозит до 30 лет лишения свободы. Пока он находится в следственном изоляторе.

Какие именно провокации собирался организовать Грязнов во время Олимпиады в Париже, публично не сообщалось. Источники Le Parisien говорили, что речь идет о «масштабном проекте», последствия которого могли быть «серьезными».

По данным парижской прокуратуры, при аресте у россиянина нашли некие «дипломатические материалы» и удостоверение, указывающее на принадлежность к «подразделению V» российских спецслужб. The Insider считает, что речь может идти об удостоверении спецназа ФСБ «Вымпел». «Но Грязнов с его бэкграундом не мог служить там, и невозможно представить себе, чтобы сотрудники „Вымпела“ брали с собой служебное удостоверение», — пишет издание.

Грязнов родился в 1984 году в Перми в семье главврача местной больницы. Он учился в Пермском государственном университете на юриста, потом переехал в Москву. Грязнов, по данным Le Monde, работал в финансовых компаниях, а в 2010 году переехал во Францию, внезапно решив изменить профессию и стать поваром. Он прошел кулинарные курсы в Le Cordon Bleu Paris и с ноября 2011 по март 2012 года работал в мишленовском ресторане в Куршевеле.

Однако уже в сентябре 2012 года Грязнов сообщил хозяйке квартиры в Париже, которую он снимал, что вернулся в Москву: он «работает на государство», обещает при возможности приехать во Францию и вернуть ей «то, что задолжал». При этом авторам расследования не удалось найти никаких данных о том, что Грязнов работал в каких-либо государственных компаниях или организациях, отмечает The Insider.

В России Грязнов продолжает работать поваром. Периодически он снимается в разных шоу на российских телеканалах. У себя в инстаграме он подчеркивал свое участие в телепередаче о ремонте «Дачный ответ» на канале НТВ, где выступал в кулинарной рубрике.

В 2015 году Грязнов снялся в первом сезоне шоу «Выбери меня» телеканала «Домашний», где одинокие мужчины каждую неделю выбирают невесту среди шести девушек. «Знакомьтесь: главный приз этой недели — Кирилл Грязнов, успешный бизнесмен и ресторатор. У него есть все, кроме любимой женщины» — так представляли его в первом выпуске передачи, заявляя, что Грязнов намерен открыть «минимум» три ресторана, в том числе в Москва-Сити.

«За кадром остается реальная картина его личной жизни: череда скандалов, подозрений, записей на скрытую камеру и безобразных расставаний, сопровождавшихся самыми унизительными оскорблениями. Впрочем, не является он ни „ресторатором“, ни „успешным бизнесменом“ — успешные периоды сменяются неудачными, просроченные долги и проблемы с алкоголем мешают его карьере шеф-повара. В один из таких моментов в 2013 году одна из бросивших его девушек из жалости даже предлагала оставшемуся на мели Грязнову бросить денег на телефон», — характеризует Грязнова The Insider, получивший доступ к переписке повара.

Вывод о том, что Грязнов может быть связан с российскими спецслужбами, журналисты сделали также из его переписки со знакомыми. Так, в 2009 году секретарь директора компании Ken-Group Юлия Пастухова посылает Грязнову учетную карточку сына директора — майора Андрея Беляшова, старшего офицера Главного управления кадров Минобороны РФ. В 2010 году пермский предприниматель Антон Михайлов просит Грязнова «пробить» сотрудника ФСБ Эдуарда Колыванова и присылает его данные. «Сможешь узнать аккуратно, что за человек и можно ли доверять ему», — объясняет свою просьбу бизнесмен.

Своими связями Грязнов может быть обязан брату Дмитрию, который занимает должность начальника Главного управления правового обеспечения парламентского собрания Союзного государства России и Беларуси. «Мало кто понимает, чем занимается это странное интеграционное объединение, но среди его функционеров немало сотрудников спецслужб», — утверждает The Insider.

Дмитрий Грязнов часто летает совместными рейсами с коллегой Андреем Чекановым, который возглавляет аппарат руководства парламентского собрания Союзного государства. У них также есть общий водитель. В свою очередь Чеканов прописан в доме 36 на улице Зорге в Москве. Там же получили квартиру один из подозреваемых в , предполагаемый сотрудник ГРУ «Сергей Федотов» (он же Денис Сергеев) и супруги Сергей Скворцов и Елена Кулькова, задержанные в Швеции по подозрению в шпионаже на российские спецслужбы.

Кроме того, на связь Кирилла Грязнова с российскими спецслужбами указывает тот факт, что в 2019 году он летел из Перми в Москву по билету, который ему купил бывший главный инспектор Контрольной службы ФСБ Владимир Бондарчук.