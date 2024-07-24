Le Parisien: в Париже арестовали россиянина, которого подозревают в подготовке «дестабилизирующей» операции во время Олимпиады

В воскресенье, 21 июля, в Париже задержали 40-летнего гражданина России, которого подозревают в подготовке «дестабилизирующей» операции во время Олимпийских игр, сообщают AFP и Le Parisien со ссылками на источники.

По информации Le Parisien, россиянину предъявили обвинение в «разведывательной деятельности» в интересах иностранного государства с целью «разжигания военных действий во Франции». Задержанный находится в следственном изоляторе.

При обыске в парижской квартире подозреваемого были найдены доказательства подготовки пророссийской «операции по дестабилизации», сообщил один из источников Le Parisien. Еще один собеседник издания говорит о «масштабном проекте», последствия которого могли быть «серьезными». Других деталей обвинения Le Parisien не приводит.

Расследование в отношении россиянина открыто по статье о контрразведке, а не о терроризме, пишет Le Parisien. По этому обвинению задержанному грозит до 30 лет заключения.

В конце мая 2024 года во Франции задержали 18-летнего уроженца Чечни по подозрению в подготовке теракта на стадионе «Жоффруа Гишар» во время летних Олимпийских игр. Целью нападения, по данным полиции, должны были стать зрители и полицейские на стадионе во время футбольного матча. Сам задержанный отрицал проведение разведки и подготовку нападения, утверждая, что он занимался распознаванием зашифрованных сообщений в мессенджерах. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал это задержание «первой предотвращенной атакой» перед Олимпиадой.

21 июля Дарманен заявил, что власти Франции отказались допустить до Олимпийских игр «большое количество» журналистов и некоторых физиотерапевтов из России, опасаясь потенциальных шпионов.