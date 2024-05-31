Во Франции задержали 18-летнего уроженца Чечни, подозреваемого в подготовке теракта на стадионе во время Олимпиады

Главное управление внутренней безопасности МВД Франции 22 мая задержало 18-летнего уроженца Чечни, которого подозревают в подготовке теракта на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене во время летних Олимпийских игр, сообщается в релизе ведомства.

Имя задержанного и другие подробности в МВД не приводят, уточняя лишь, что подозреваемый «активно готовился» к нападению, продиктованному «исламистской идеологией». Его целью должны были стать зрители и полицейские на стадионе во время футбольного матча.

Молодого человека задержали дома, но перед этим он уже провел разведку, пишет телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к следствию. По данным телеканала, при обыске у него на компьютере нашли фото и видео стадиона в Сент-Этьене. Сам он отрицал проведение разведки и подготовку нападения, утверждая, что он занимался распознаванием зашифрованных сообщений в мессенджерах.

26 мая задержанному предъявили обвинение как главе преступного террористического сообщества, сообщили BFMTV в Национальной антитеррористической прокуратуре. Его отправили под стражу. По информации телеканала, во Францию он приехал с родителями в 2023 году.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в пресс-релизе поздравил спецслужбы с первой атакой, предотвращенной перед Олимпиадой и 50-й — с 2017 года.