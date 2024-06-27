Тбилиси, ночь на 27 июня. Празднование выхода сборной Грузии в плей-офф чемпионата Европы Davit Kachkachishvili / Anadolu / Getty Images

Сборная Грузии сенсационно обыграла Португалию и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Встреча, проходившая на стадионе в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0. Для португальцев этот матч ничего не решал, они досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала. Грузии же нужна была только победа, которой они в итоге и добились благодаря голам Хвичи Кварацхелии в самом начале игры и Жоржа Микаутадзе с пенальти во втором тайме. Португалия вышла на матч далеко не в самом боевом составе. Например, дисквалифицирован был Рафаэл Леау, остались в запасе Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Пепе и Жоау Канселу (Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут).

Грузия — дебютант нынешнего Евро. Сам факт выхода на турнир для команды был историческим событием, а проход в плей-офф — тем более. В 1/8 финала грузинские футболисты сыграют с Испанией — одним из главных претендентов на победу в чемпионате. Испанцы стали единственными, кто одержал на групповом этапе три победы в трех матчах.

После такой победы в Грузии, конечно же, не спали. Вот как там отмечали выход в плей-офф.

Грузия празднует выход сборной в плей-офф Евро-2024 Meduza

А вот что происходило в раздевалке сборной Грузии после исторической победы.

В день матча и после победы Грузии в соцсетях вспомнили о приезде нападающего сборной Португалии и одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду в Тбилиси — в 2013 году. Там он (вместе с бывшим футболистом «Милана» Андреем Шевченко, их позвал в Грузию бывший партнер Шевченко по итальянскому клубу Каха Каладзе) открывал академию местного «Динамо».

Помимо официальных мероприятий Роналду раздал автографы грузинским футболистам и сделал с ними совместную фотографию. На ней оказались совсем юные игроки, которые теперь выступают за сборную — Хвича Кварацхелия, Георгий Кочорашвили, Зурико Давиташвили, Анзор Меквабишвили и Георгий Чакветадзе, напоминает Sports.ru.

После матча 26 июня Кварацхелии удалось обменяться футболками с Роналду. «Мечты», — написал он в сторис в инстаграме, опубликовав фото с футболкой португальского футболиста и призом лучшему игроку матча, который получил.

«Перед матчем мы встретились, и он [Роналду] пожелал мне успеха. Я не мог представить, что он подойдет и заговорит со мной. Он великий игрок и великий человек. Вот почему он такая большая личность в футболе и за его пределами. Я очень уважаю его, он один из лучших игроков мира. Когда он подходит поговорить с тобой перед матчем, это потрясающе. Это помогло нам поверить в то, что мы способны чего-то добиться сегодня», — сказал Кварацхелия после матча.

На видео после финального свистка можно заметить, что сначала Кварацхелия бежит праздновать победу сборной вместе с командой, но затем замечает Роналду и подходит к нему поблагодарить за игру.