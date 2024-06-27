Грузия совершает невероятное: обыгрывает Португалию и выходит в плей-офф. Украина покидает чемпионат Евро-2024. Суперкоротко о тринадцатом дне турнира

Главный матч дня — и он же главная сенсация турнира. Сборная Грузии, которой для выхода в плей-офф нужна была только победа над Португалией, добилась ее — 2:0. Голы забили Хвича (2-я минута) и Микаутадзе (57-я, с пенальти). Для португальцев игра ничего не решала — они заранее обеспечили себе выход из группы с первого места, но они все равно выставили сильнейший состав и считались безоговорочными фаворитами. В 1/8 финала Грузия сыграет с Испанией.

Другие результаты. Турция выиграла у Чехии 2:1 и вышла из группы вместе с грузинами и португальцами. В группе E Украина сыграла вничью с Бельгией (0:0), Румыния — со Словакией (1:1). Все четыре команды набрали по четыре очка, но украинцы остались последними из-за отрицательной разницы забитых и пропущенных мячей. Они покидают турнир, все остальные идут дальше. Групповой этап на Евро-2024 завершен.

Немного статистики. Четыре сборные в одной группе набрали одинаковое количество очков впервые за всю историю Евро (из 44 случаев). На чемпионатах мира такое было тоже только один раз — в 1994 году.

Шум вокруг. Расклад до начала сегодняшних матчей был таким, что если бы Румыния и Словакия сыграли вничью, они бы обе точно попали в 1/8 финала, независимо от исхода матча Украина — Бельгия. В соцсетях многие фанаты были заранее убеждены, что сборные «договорятся», и вспоминали похожий случай на Евро-2004 (тогда Швеция и Дания, сыграв 2:2, оставили не у дел Италию). Букмекеры перед матчем Румынии и Словакии оценивали вероятность ничьей в 45-50%. Первый тайм команды провели бодро и обменялись голами, но под конец действительно бросили играть — за последние 15 минут они не нанесли ни одного удара.

Что дальше. Два дня отдыха, а затем — игры на вылет. Матчи 1/8 финала будут с 29 июня по 2 июля, в первый день играют Швейцария с Италией и Германия с Данией.

Полное расписание матчей Евро — здесь. Турнирная таблица — тут.

Фото на обложке: Ozan Kose / AFP / Scanpix / LETA