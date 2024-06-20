«Сигареты стали новым золотом» В секторе Газа они могут стоить до 25 долларов за штуку. В поисках контрабанды преступники нападают на колонны с гуманитарной помощью

Продавцы сигарет в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа Abed Rahim Khatib / dpa / Scanpix / LETA

В секторе Газа колонны с гуманитарной помощью начали подвергаться нападениям контрабандистов, которые прячут в грузовиках сигареты, резко подорожавшие за время войны, сообщает The Wall Street Journal.

Сигареты в секторе Газа могут стоить до 25 долларов за штуку. Такая цена обусловлена тем, что израильские военные, заняв в начале мая контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом, разрушили основной канал нелегальных поставок табачных изделий.

После этого поставки были налажены через КПП «Керем-Шалом», расположенный на границе с Израилем. Однако там, в отличие от «Рафаха», у палестинских контрабандистов нет возможности забрать спрятанные сигареты. В результате грузовики стали подвергаться нападениям в дороге. При этом на них нападают не только контрабандисты, но и другие преступники, которые надеются найти спрятанные сигареты.

Со временем нападения на колонны с гуманитарной помощью стали настолько интенсивными, что сейчас более тысячи грузовиков стоят на КПП. Водители не решаются ехать дальше. «Это подрывает все, что мы стараемся делать», — заявил в разговоре с изданием представитель ООН. Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в секторе Газа Скотт Андерсон сообщил, что организация с 15 июня не отправляет грузы с КПП по соображениям безопасности.

Один из местных жителей рассказал журналистам, что однажды видел, как несколько вооруженных людей тщательно обыскали упавшие с грузовика мешки с мукой, после чего залезли обратно на грузовик и уехали. «Если бы в этих мешках были сигареты, то эти люди убили бы любого, кто к ним прикоснется», — добавил он.

Собеседники журналистов в ООН также рассказали, что в секторе Газа были совершены нападения на два склада организации. В обоих случаях преступников интересовали только спрятанные табачные изделия. «Сигареты стали в Газе новым золотом», — добавил представитель ООН.

Палестинец, знакомый с операциями контрабандистов, рассказал, что их сообщники прячут сигареты в мешки или коробки с легальными грузами, а иногда даже внутрь продуктов. Например, они могут положить одну-две пачки сигарет в арбуз, удалив из него мякоть. «Израильтяне проводят тщательную проверку нескольких коробок, но проверить каждую отдельную упаковку, коробку или пачку они не могут», — добавил он.

Как отмечает WSJ, распределение гуманитарной помощи стало одной из главных проблем во время войны в секторе Газа. Гуманитарные организации утверждают, что Израиль ограничивает поставки, а боевые действия, беззаконие и повсеместное разрушение дорог и другой инфраструктуры усложняют доставку помощи.

После израильского авиаудара по гуманитарному конвою World Central Kitchen, в результате которого погибли семь волонтеров, некоторые организации не решаются подвергать риску своих сотрудников. В свою очередь Израиль настаивает на том, что проблемы с доставкой и распределением помощи связаны с недостаточной активностью гуманитарных организаций, пишет WSJ.

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