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Владимир Путин в Северной Корее — в лимузине, с детьми и рядом со своими многочисленными портретами Фотографии
Источник: Meduza
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Владимир Путин в Северной Корее — в лимузине, с детьми и рядом со своими многочисленными портретами Фотографии
Источник: Meduza
Президент России Владимир Путин 19 июня впервые с 2000 года приехал в Пхеньян. Там он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам визита стороны заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин, говоря об этом соглашении, назвал его «фундаментальным документом, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед». Ким Чен Ын также заявил, что полностью поддерживает действия России в Украине. По итогам встречи Путин пригласил корейского лидера посетить Москву.