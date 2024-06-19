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новости

Владимир Путин в Северной Корее — в лимузине, с детьми и рядом со своими многочисленными портретами Фотографии

Источник: Meduza
новости

Владимир Путин в Северной Корее — в лимузине, с детьми и рядом со своими многочисленными портретами Фотографии

Источник: Meduza
Гавриил Григоров / Спутник / AFP / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин 19 июня впервые с 2000 года приехал в Пхеньян. Там он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам визита стороны заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин, говоря об этом соглашении, назвал его «фундаментальным документом, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед». Ким Чен Ын также заявил, что полностью поддерживает действия России в Украине. По итогам встречи Путин пригласил корейского лидера посетить Москву.

Гавриил Григоров / Спутник / Reuters / Scanpix / LETA
Гавриил Григоров / Спутник / Reuters / Scanpix / LETA
Владимир Смирнов / Спутник / AP / Scanpix / LETA
Кристина Кормилицына / Спутник / EPA / Scanpix / LETA
Кристина Кормилицына / Спутник / AP / Scanpix / LETA
Getty Images
Владимир Смирнов / Спутник / AFP / Scanpix / LETA
Getty Images
Путин показывает Ким Чен Ыну российский автомобиль Aurus, который он привез в подарок.
Гавриил Григоров / Спутник / AFP / Scanpix / LETA
Путин за рулем автомобиля Aurus, подаренного Ким Чен Ыну.
Гавриил Григоров / Спутник / AFP / Scanpix / LETA
Путин возлагает венок к монументу Свободы — главному памятнику в центре Пхеньяна.
Гавриил Григоров / Спутник / AP / Scanpix / LETA
Путин и Ким на торжественном концерте по случаю визита российского президента. На концерте, помимо северокорейских песен, исполнялись композиции Шамана, Олега Газманова, Григория Лепса и «Любэ».
Гавриил Григоров / Спутник / EPA / Scanpix / LETA
Гавриил Григоров / Спутник / AFP / Scanpix / LETA

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