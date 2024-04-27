В Оренбурге во время паводка конь десять дней прожил на балконе. Когда вода ушла, его сняли с помощью крана

В Оренбурге в садовом товариществе «Осинки» 20-летнего коня сняли с помощью крана-манипулятора со второго этажа жилого дома, куда животное переселили на время паводка. Видеозаписи спасения коня 27 апреля опубликовал паблик «Оренбург Онлайн», подробности случившегося сообщил телеграм-канал Baza.

Во время паводка конюшню, где жили конь и два пони, затопило. Животных переселили в дом: пони подняли на второй этаж, а коня оставили на первом. Судя по опубликованным видео, на подоконнике для животного сделали кормушку. По данным Baza, конь несколько дней стоял в воде, из-за чего начал слабеть, и соседи предложили переселить его на второй этаж их дома.

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Чтобы поднять животное на второй этаж жилого дома, владельцы использовали овес, которым посыпали ступени. Утверждается, что коня поселили на балконе, где он провел десять дней.

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Когда вода начала отступать, конь испугался спускаться по ступеням вниз. Местные жители решили снять коня с помощью манипулятора. Судя по видео, животное пристегнули ремнями и благополучно опустили на землю.

В Оренбургской области в апреле произошел паводок из-за значительного повышения уровня воды в реке Урал. В Оренбурге уровень воды в реке превысил опасную отметку в 930 сантиметров вечером 9 апреля. Через три дня в городе объявили массовую эвакуацию, к тому моменту в Оренбурге подтопило почти пять тысяч приусадебных участков и около 2,7 тысячи домов. Мэрия Оренбурга сообщила 27 апреля, что в городе продолжают откачивать воду с подтопленных территорий. В городе остаются подтопленными восемь микрорайонов, три населенных пункта и 20 садовых товариществ. По данным «Важных историй», во время паводка в Оренбургской области погибли не менее семи человек.

Как выглядит затопленный Оренбург

Власти объявили массовую эвакуацию в Оренбурге из-за наводнения. Вот как сейчас выглядит город

Как выглядит затопленный Оренбург

Власти объявили массовую эвакуацию в Оренбурге из-за наводнения. Вот как сейчас выглядит город