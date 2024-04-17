«Важные истории»: число погибших в результате наводнения в Оренбургской области выросло до семи человек

Как минимум семь человек погибли в результате наводнения в Оренбургской области, пишут «Важные истории».

17 апреля полицейские обнаружили тела 81-летней Нины Соловьевой и ее 49-летнего сына Алима Сатигулова в их собственном доме на улице Краснознаменной в Орске. Они считались пропавшими без вести более десяти дней, спасатели не могли добраться и обследовать дом из-за высокого уровня воды.

Ранее издание сообщало, что установило личности еще пяти погибших из-за паводка в регионе — это 65-летний Сергей Ларин, 82-летняя Зоя Степанова, 70-летний Юрий Ларионов, 57-летний Рустам Ахметов и 51-летний Андрей Чернышов.

Шестеро из погибших были обнаружены в Орске и еще один — в Оренбурге.

Глава МЧС Александр Куренков во время визита в Оренбургскую область заявил, что погибших из-за затопления в Орске нет. В первые дни наводнения появилась информация о гибели четырех человек, но в мэрии города утверждали, что их смерть не связана с паводком.

Причиной наводнения в Орске стал прорыв дамбы, которая должна защищать город от затопления во время паводка. В результате в городе затопило около семи тысяч домов, 12 тысяч человек были эвакуированы.

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