«Важные истории»: при наводнении в Оренбургской области погибли как минимум пять человек

Во время наводнения в Оренбургской области погибли как минимум пять человек, пишут «Важные истории» со ссылкой на родственников и волонтеров.

Как выяснило издание, четыре человека погибли в Орске — 65-летний Сергей Ларин, 82-летняя Зоя Степанова, 70-летний Юрий Ларионов и 57-летний Рустам Ахметов. Еще один погибший — 51-летний житель поселка Пригородный Оренбургской области Андрей Чернышов.

По данным издания, Ахметов ждал спасателей в своем доме на улице Каманина, но днем 7 апреля связь с ним пропала. О его гибели журналистам сообщила волонтер, которая занимается поиском пропавших в Орске.

Сергей Ларин, который жил на улице Чапаева, отказался эвакуироваться. Его гибель подтвердила «Важным историям» родственница. По ее словам, в морге не стали говорить родственникам официальную причину смерти. Еще один погибший, Юрий Ларионов, который жил на улице Карла Маркса, вовремя не эвакуировался, и его дом затопило.

По словам одной из волонтеров, погибших в Орске больше, чем пропавших без вести. Точную цифру она назвать не смогла. «Важным историям» известно о двух пропавших без вести жителях Орска — это пенсионерка Нина Соловьева и ее 49-летний сын Алим Сатигулов. Родственники ищут их больше 10 дней.

Глава МЧС Александр Куренков во время визита в Оренбургскую область заявил, что погибших из-за затопления в Орске нет. В первые дни наводнения появилась информация о гибели четырех человек, но в мэрии города утверждали, что их смерть не связана с паводком.

Причиной наводнения в Орске стал прорыв дамбы, которая должна защищать город от затопления во время паводка. В результате в городе затопило около семи тысяч домов, 12 тысяч человек были эвакуированы.

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