Франция первой в мире закрепила право на аборт в Конституции Это сделали после того, как Верховный суд США разрешил штатам запрещать прерывание беременности (и они начали вводить такой запрет)

Сторонники закрепления права на аборт в Конституции Франции, 4 марта 2024 года Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA

Верхняя и нижняя палаты парламента Франции на специальном совместном заседании в Версале 4 марта одобрили изменения в Конституцию страны — теперь там будет закреплено право женщин на аборт. Франция стала первой страной в мире, в которой право на прерывание беременности напрямую гарантируется Основным законом.

Для внесения изменений в Конституцию необходимо было не менее 60% голосов. В итоге за это решение проголосовали 780 депутатов, против — 72. Принятая поправка стала 25-й в конституции, действующей с 1958 года, и первой с 2008 года.

До этого обе палаты парламента поддержали поправку по отдельности — национальная ассамблея (нижняя палата) сделала это 30 января 493 голосами против 30, в сенате 29 февраля предложение одобрили 267 человек против 50.

Во Франции аборты разрешены с 1975 года. С тех пор соответствующий закон менялся девять раз, каждый раз с целью дополнительного расширения права женщин на прерывание беременности.

Закрепить право на аборт в конституции осенью 2022 года пообещал президент Эммануэль Макрон. Это произошло после того, как Верховный суд США постановил, что аборты не являются конституционным правом и решение об их легальности должны принимать власти отдельных штатов. После этого примерно в полутора десятках штатов аборты были либо полностью запрещены, либо серьезно ограничены.

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Опросы, проведенные в конце 2022 года, показывали, что за внесение изменений в Конституцию выступают 85-90% жителей Франции. Сторонники поправки заявляли, что это необходимо сделать, чтобы навсегда гарантированно защитить женщин от возможных ограничений на фоне усиления позиций ультраправых в США и Европе.

Противники поправки выступали не против абортов как таковых, а лишь настаивали, что право на прерывание беременности упоминать в Конституции не нужно, так как и без этого оно ничем не ограничивается. По их мнению, излишняя конкретизация в итоге излишне размывают текст Основного закона, который должен содержать лишь самые базовые принципы функционирования государства.

Как отмечает «Би-би-си», принятие поправок было важным для Макрона: на фоне принятия жесткой миграционной реформы его поддержка среди избирателей левых и либеральных взглядов сильно снизилась, однако теперь его рейтинги снова вырастут. В то же время Макрону не удалось представить «реакционерами» ультраправые партии — большинство их депутатов в итоге поддержали предложенные изменения в Конституцию.

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