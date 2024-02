Украинская разведка при поддержке ЦРУ создала 12 секретных баз на границе с Россией NYT выпустила расследование о том, как стали сотрудничать спецслужбы США и Украины (при Трампе это партнерство только усилилось)

Украинский военнослужащий на позиции в Сумской области. 20 января 2024 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

The New York Times опубликовала большое расследование о том, как складывалось сотрудничество между американскими и украинскими спецслужбами, сыгравшее важную роль в отражении российской агрессии. Американская разведка начала тесно работать с украинскими коллегами в 2014 году, после бегства президента Украины Виктора Януковича в Россию, выяснили журналисты. При этом, как рассказали источники NYT, изначально США были не очень заинтересованы в таком партнерстве, и украинским спецслужбам приходилось убеждать их в его необходимости. «Медуза» пересказывает главное из текста The New York Times.

Партнерство между американскими и украинскими спецслужбами в его нынешнем виде начало складываться 10 лет назад, пишет The New York Times, журналисты которой провели более чем 200 интервью с американскими, украинскими и европейскими чиновниками. В феврале 2014 года из Украины бежал президент Виктор Янукович, а Верховная рада назначила Валентина Наливайченко на пост главы Службы безопасности Украины (СБУ). Он уже занимал эту должность в 2006–2010 годах и пытался наладить связи с американскими спецслужбами, но, как пишет издание, это сотрудничество развалилось, когда Украина при Януковиче начала сближаться с Россией.

После назначения спикера Верховной рады Александра Турчинова временно исполняющим обязанности президента Украины Наливайченко пришел в штаб-квартиру СБУ. Во дворе он обнаружил груду тлеющих документов, а внутри — множество компьютеров, с которых удалили всю информацию. «Там было пусто. Ни света, ни руководства. Там никого не было», — рассказал Наливайченко.

Новый глава СБУ сразу предложил ЦРУ и британской разведке МИ-6 трехстороннее сотрудничество, а также попросил их помочь с воссозданием украинской спецслужбы с нуля. «Вот так все и началось», — добавил Наливайченко.

Вскоре Россия ввела войска в Крым, а в Донбассе была провозглашена Донецкая народная республика. Наливайченко обратился к ЦРУ с просьбой предоставить разведывательную информацию для защиты Украины, после чего директор ЦРУ Джон Бреннан прибыл в Киев.

На встрече с главой СБУ он подтвердил, что США заинтересованы в развитии отношений, но только в комфортном для ЦРУ темпе. При этом, как отмечает NYT, для американской разведки тогда главным был вопрос, как долго Наливайченко будет занимать свой пост и сможет ли новое руководство Украины пережить кризис.

Поскольку у ЦРУ уже был неудачный опыт сотрудничества с СБУ, Бреннан предупредил Наливайченко, что украинской спецслужбе еще надо доказать, что она может предоставлять США ценную информацию. Глава ЦРУ также отметил, что СБУ необходимо очистить от российских агентов. Украинская спецслужба на эти условия согласилась.

Как пишет The New York Times, в администрации президента США Барака Обамы опасались конфликта с Кремлем из-за сотрудничества между спецслужбами, поэтому в Белом доме обозначили ряд правил для ЦРУ и СБУ, одним из которых было то, что партнерство не должно приводить к гибели людей. В СБУ с требованиями администрации Обамы не были согласны, но спецслужбам в итоге удалось прийти к хрупкому балансу. Как отмечает NYT, в их партнерстве постоянно присутствовала напряженность, поскольку Белый дом так и не обозначил ясно все «красные линии».

На развитие отношений между спецслужбами сильно повлияло крушение малайзийского «боинга» летом 2014 года. Тогда сотрудникам Пятого управления департамента контрразведки СБУ удалось собрать ценную информацию, которая подтвердила причастность к катастрофе участников вооруженных формирований самопровозглашенной ДНР.

Частично воссозданный из обломков Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Нидерландах. 7 февраля 2024 года Robin Utrecht / ABACA / Scanpix / LETA

ЦРУ впечатлила проделанная работа, поэтому американская разведка взяла на себя первое серьезное обязательство — она предоставила украинской спецслужбе средства защищенной связи, а также обеспечила специальную подготовку членам Пятого управления и двух других элитных подразделений СБУ.

«Украинцам нужна была рыба [то есть разведданные], а мы по политическим соображениям не могли ее дать. Но мы были рады научить их ловить рыбу и предоставить снасти для ловли», — сказал журналистам один из американских чиновников.

Однако уже в 2015 году отношения между СБУ и ЦРУ, по всей видимости, стали ослабевать, поскольку Наливайченко сняли с должности. С другой стороны, это открыло новые возможности, пишет The New York Times. Тогда же в ходе перестановок Валерий Кондратюк, руководивший департаментом контрразведки СБУ, был назначен на должность начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Сначала США не хотели развивать отношения с ГУР, поскольку считали, что украинская военная разведка не дает ценной информации, однако Кондратюк решил доказать обратное. В частности, он организовал встречу с представителем Разведывательного управления Министерства обороны США, на которой передал ему стопку секретных российских документов. Руководство американского управления отнеслось к этому с подозрением и решило не сотрудничать с ГУР.

Тогда Кондратюк решил наладить связи с ЦРУ, передав американской разведке секретные документы о Северном флоте России, включавшие, например, информацию о проектах атомных подводных лодок. После того как аналитики ЦРУ подтвердили подлинность документов, сотрудники американской спецслужбы «стали регулярно покидать офис главы ГУР с рюкзаками, полными документов», пишет The New York Times.

Оба ведомства считали сотрудничество взаимовыгодным. Кондратюк был уверен, что американская спецслужба поможет ему укрепить ГУР, в то время как ЦРУ рассчитывало, что украинская военная разведка поможет ему с вербовкой агентов в России.

«Для россиянина позволить завербовать себя американцу — это совершить абсолютное, высшее предательство и измену. Но вербовка россиянина украинцем — это просто разговор друзей за кружкой пива», — пояснил газете Кондратюк.

Со временем глава ГУР и начальник резидентуры ЦРУ в Киеве, которому сотрудники украинской спецслужбы дали прозвище Санта-Клаус (The New York Times не называет его имени), сблизились, а отношения между ведомствами стали активно развиваться.

Поворотным моментом стала поездка Кондратюка в Вашингтон в январе 2016 года. Тогда ЦРУ согласилось помочь ГУР модернизировать систему перехвата сообщений российских военных. В обмен глава украинского ведомства согласился поделиться с американцами всей необработанной разведывательной информацией.

Вскоре ЦРУ начало отправлять украинским коллегам оборудование, а те стали строить сеть шпионских баз, включающую 12 секретных объектов вдоль границы с Россией. Примерно в это же время была запущена программа обучения сотрудников украинской спецслужбы, которая проходила в двух европейских городах. Программа называлась «Операция „Золотая рыбка“», ее выпускников направили на 12 оперативных баз, построенных вдоль границы, откуда они управляли сетью агентов, собиравших разведданные внутри России, рассказал журналистам Кондратюк.

Как отмечает газета, ЦРУ нередко требуются годы, чтобы достичь достаточного уровня доверия с иностранными спецслужбами для проведения совместных операций, однако в случае с украинцами на это потребовалось меньше шести месяцев (с момента поездки Кондратюка в Вашингтон).

Тем не менее «красные линии» не исчезли, а сотрудничество между спецслужбами ограничивалось сбором информации. Более того, ЦРУ даже отговорило ГУР от проведения операции, в рамках которой планировалось подготовить диверсию на железной дороге в России на случай наступления российских войск. После этого случая Кондратюк решил не информировать американских коллег о подобных операциях.

Когда в 2016 году украинская разведка узнала, что российские военные начали перебрасывать вертолеты на аэродром в аннексированном Крыму, глава ГУР поручил «отряду 2245», бойцы которого прошли подготовку ЦРУ, заложить на аэродроме взрывчатку. В числе тех, кого отправили на эту миссию, был нынешний глава ГУР Кирилл Буданов.

Операция провалилась, поскольку украинские разведчики наткнулись на российских военных. Произошла перестрелка, в которой погибли несколько человек. В итоге украинцам пришлось отступить.

Российские военные учения вблизи Крыма. 9 сентября 2016 года Василий Максимов / AFP / Scanpix / LETA

В связи с этим инцидентом Владимир Путин заявил: «Мы, безусловно, мимо таких вещей проходить не будем». Некоторые из советников Барака Обамы потребовали прекратить сотрудничество ЦРУ с украинской спецслужбой, однако глава управления тогда убедил их, что это будет ошибкой: ЦРУ вело расследование о вмешательстве России в выборы президента США, а украинцы передавали ценную информацию.

Бреннан связался с Кондратюком и вновь обозначил «красные линии», однако вскоре после этого главу ГУР сняли с должности. Затем последовала серия покушений, в результате которых были убиты командир подразделения «Спарта» Арсен Павлов (Моторола) и командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви). Советники Обамы «были в ярости» из-за произошедшего, но они не могли ничего предпринять, поскольку оставалось всего несколько недель до выборов президента США, пишет The New York Times. На выборах победил Дональд Трамп.

«Трамп хвалил Путина и отрицал российское вмешательство в выборы», — говорится в статье NYT. Но он назначил на ключевые посты в своей администрации «ястребов». Директором ЦРУ стал Майк Помпео, а советником президента по национальной безопасности — Джон Болтон. «Что бы ни говорил и делал Трамп, его администрация часто двигалась в другом направлении», — пишет The New York Times. В итоге сотрудничество спецслужб США и Украины только расширилось. В частности, были введены новые программы обучения украинских специалистов.

В ходе одной из совместных операций группа ГУР получила информацию, которая позволила ЦРУ связать российские власти с хакерской группировкой Fancy Bear, участвовавшей среди прочего в кибератаках перед выборами президента США в 2016 году.

Глава ГУР Кирилл Буданов, говоря о том периоде, отметил, что партнерство спецслужб все больше укреплялось и распространялось на все большие сферы. The New York Times пишет, что сотрудничество было настолько успешным, что ЦРУ решило распространить его и на европейские спецслужбы. В итоге против России была сформирована целая коалиция, важную роль в которой играют украинские спецслужбы, отмечает газета.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину небольшая группа сотрудников ЦРУ осталась в Украине. Их разведданные и информация партнеров помогли Украине преодолеть первые месяцы войны. В частности, данные ЦРУ позволили украинским спецслужбам предотвратить одно из покушений на президента Владимира Зеленского.

После начала войны Белый дом снял ограничения, которые предусматривало партнерство ЦРУ с украинскими спецслужбами, и разрешил американской разведке оказывать украинцам всю необходимую поддержку для проведения операций против российских сил на территории Украины.

Совместными усилиями ЦРУ и ГУР в Украине были построены еще две секретные базы для перехвата сообщений, а украинская спецслужба начала собирать еще больше разведданных. Генерал Сергей Дворецкий, руководящий одним из объектов сети этих баз, в комментарии The New York Times заявил: «Подобную информацию вы не сможете получить нигде — кроме как здесь и сейчас».

