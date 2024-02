The Insider рассказал о предполагаемом сотруднике ГРУ, который занимался правозащитой в Сахаровском центре и участвовал в оппозиционном Форуме свободной России

Здание ГРУ в Москве. Июль 2018 года Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA

Издание The Insider опубликовало расследование о трех предполагаемых сотрудниках ГРУ, которые имели «параллельные карьеры-прикрытия» и выезжали на некие задания в Европу. Как утверждается, один из них, Иван Жигарев, сумел внедриться в круг российских правозащитников в Сахаровском центре и посещал зарубежные форумы оппозиции. Другой сотрудник разведки, Максим Родионов, выдавал себя за режиссера-документалиста и состоял в Гильдии неигрового кино. Третий, Константин Медведев, числился журналистом в газете «Трибуна». «Медуза» пересказывает главное из этого расследования.

Геолог и волонтер

В Москве в несколько лет в качестве волонтера работал Иван Жихарев. По данным The Insider, его настоящее имя — Иван Жигарев. Он родился в немецком Магдебурге в семье российского военного, дислоцированного в Восточной Германии в 1980-е годы. Издание утверждает, что Жигарев-младший служил в армейском спецназе и поступил в Военную академию . Не позднее 2009 года его завербовали для службы в оперативной группе ГРУ — подразделении 29155. В это же время, говорится в расследовании, ему создали легенду — Ивана Жихарева, которого устроили на работу в госкомпанию по разведке и бурению скважин НПО «Геоспецстрой».

The Insider утверждает, что смогло отследить маршруты «Жихарева», которые совпадали с передвижениями остальных членов подразделения 29155. Он, как говорится в материале, выезжал за границу в составе небольших групп по три — пять человек «по заданиям, цели которых пока неизвестны». В частности, в начале марта 2015 года «Жихарев» провел десять дней в Нидерландах. В это же время в страны Бенилюкса ездили еще три члена подразделения, в том числе , известный под псевдонимом Александр Петров. В следующем году он еще дважды ездил в Амстердам, «сменяясь с другими коллегами из отряда 29155». Среди них был и Анатолий Чепига, известный как Руслан Боширов.

В 2017 году «Жихарев» стал волонтером Московской открытой школы прав человека (МОШПЧ) при Сахаровском центре. В МОШПЧ назвали его «самым активным волонтером», он имел доступ к регистрационным данным участников школы и присутствовал на встречах, где в том числе обсуждались вопросы финансирования. Он также участвовал в кампаниях поддержки правозащитников в заключении. The Insider опубликовал фотографии с нескольких мероприятий правозащитников, на которых можно заметить «Жихарева».

В МОШПЧ дали «Жихареву» рекомендацию на участие в , который организовывает политик и шахматист Гарри Каспаров. С 2017 года «Жихарев» ездил на форумы регулярно, вплоть до начала пандемии, когда форум проходил онлайн. «Активист» зарегистрировался на форуме в три рабочие группы: «Список Путина», «Правозащита» и «Кадровый резерв», — а также состоял в чате рабочей группы по санкциям. Активности он там не проявлял, утверждается в расследовании.

По словам активистов МОШПЧ, последний раз «Жихарев» общался с ними и был волонтером на мероприятиях в 2021 году. The Insider предполагает, что он прервал активность из-за того, что его прикрытие было обнародовано властями Франции в 2022 году как одно из нескольких имен офицеров ГРУ, посетивших секретную базу российской разведки в этой стране.

The Insider и Bellingcat раскрыли личность сотрудницы ГРУ, которая почти 10 лет жила в Европе Она открыла ювелирный бутик в Италии, возглавила благотворительный фонд и подружилась со многими офицерами НАТО

Режиссер-документалист

Еще одним сотрудником ГРУ, у которого была «параллельная карьера-прикрытие», The Insider называет Максима Родионова. После службы в Новокузнецке и Самаре Родионова приняли в третью гвардейскую бригаду спецназа ГРУ в Тольятти. Когда именно это произошло, в материале не уточняется. В 2014 году он получил загранпаспорт на фамилию Смирнов, при этом была аналогична паспортам других сотрудников ГРУ. За период с 2014 по 2017 год он совершил несколько зарубежных поездок. После того как в 2018 году The Insider и Belligcat раскрыли эту серию паспортов, «Смирнову» выдали новый документ, однако французские власти аннулировали его визу.

Согласно расследованию, к тому времени «Смирнов» несколько лет был членом как режиссер-документалист. The Insider пишет, что в руководстве гильдии «были немало удивлены тем, что среди ее членов затесался такой именитый участник». Там затруднились сказать, чем именно он занимался в организации. The Insider утверждает, что ознакомился с трудовой книжкой «Смирнова», из которой следует, что в 2015–2016 годах тот работал в компании «Просто Медиа». При этом сама компания была зарегистрирована в 2016 году и начала работать только в 2018 году. Позже он стал соучредителем студии видеопроизводства «Томирис». The Insider называет ее «гэрэушной студией», которая, по версии расследователей, была прикрытием для организации мероприятий с участием международных делегаций. На чем основано это утверждение, не уточняется.

Журналист

The Insider также называет сотрудником подразделения ГРУ 21955 Константина Медведева (псевдонима у него не было). Медведев родился в ГДР в 1976 году в семье военного. В Москве он окончил Военную академию ГРУ. По информации расследователей, после окончания академии Медведев стал «иностранным корреспондентом» в журнале, посвященном морскому страхованию. The Insider называет издание «гэрэушным прикрытием» и утверждает, что там был трудоустроен организатор неудавшегося переворота в Черногории . Материалы под его авторством The Insider не нашел.

Медведев также числился сотрудником в газете «Трибуна», которая в настоящее время закрыта. Одна из его статей называлась «Бадминтон — спорт дипломатии», и в ней рассказывалось, что редакцию посетил посол Индонезии. Последний главред «Трибуны» Николай Васильев заявил, что не помнит сотрудника по имени Константин Медведев. The Insider также отмечает, что за период с 2016 по 2018 год Медведев посетил по разу Хельсинки, Париж и Вену, дважды — Бишкек и трижды — Прагу. Согласно выписке из налоговой, на которую ссылается издание, в 2021 году Медведев получил дивидендами от Сбербанка и ВТБ 45 миллионов рублей.

«Чем конкретно занимался Медведев на самом деле, сказать сложно, но его номер есть в звонках и руководителя войсковой части 29155 Андрея Аверьянова, и важного члена группы, работавшего под прикрытием дипломата Егора Гордиенко, и многих других», — отмечают авторы расследования.

В Бразилии за подделку документов осудили российского разведчика. Генпрокуратура РФ утверждает, что тот вовсе не шпион, а наркодилер Bellingcat и The Insider доказали, что это ложь

