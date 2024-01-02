«Путин чувствует слабость, как зверь. Он съест вас со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией» Пересказ интервью Зеленского изданию The Economist

Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский на позициях украинских войск в Купянске. 30 ноября 2023 года Пресс-служба президента Украины / Reuters / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский дал «новогоднее» интервью The Economist. Это то самое издание, которое опубликовало интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте зашла в тупик. После этого, как сообщалось, отношения между Зеленским и Залужным ухудшились. В беседе с The Economist украинский президент пожаловался, что сплочения вокруг Украины, которое было в начале войны, нет ни в украинском обществе, ни в мире. Зеленский предупредил западные страны, что, помогая Украине, они защищают самих себя от путинской агрессии. «Медуза» пересказала это интервью.

Запад утратил чувство безотлагательности [военной помощи Украине], а многие украинцы — чувство экзистенциальной угрозы, заявил Зеленский в интервью The Economist. Сейчас он пытается возродить и то, и другое. «Возможно, мы не добились успеха [в рамках контрнаступления в 2023 году], как того хотел мир. Может быть, не все так быстро, как кто-то себе представлял», — сказал президент Украины.

Идея о том, что Путин побеждает в войне, не более чем «ощущение», считает Зеленский. Реальность, по его словам, такова, что российские войска несут большие потери в Украине, в том числе в Авдеевке. «Тысячи, тысячи убитых российских солдат, которых никто даже не забрал», — утверждает украинский лидер. Он повторил свой тезис о том, что в 2023 году войска РФ не смогли взять ни одного крупного города, тогда как Украина преодолела российскую блокаду Черного моря и перевозит миллионы тонн зерна по новому маршруту вдоль южного побережья Украины.

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В беседе с изданием украинский лидер отметил, что, поддерживая Украину, Европа защищает себя от российской агрессии. «Давая нам деньги или давая нам оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших», — предупредил Зеленский. Президент Украины считает, что если России позволят забирать (вероятно, речь идет о призыве на фронт — прим. «Медузы») украинских детей, «они будут забирать других [европейских] детей». Если Россия будет нарушать права украинцев, «она будет нарушать права во всем мире». Если Украина проиграет, Путин принесет войну на Запад.

«Путин чувствует слабость, как зверь, потому что он и есть зверь. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией», — сказал Зеленский.

Комментируя возможные мирные переговоры, президент Украины сказал, что не видит «никаких фундаментальных шагов к миру со стороны России». Зато Зеленский, как и жители Украины, видит массированные воздушные атаки на города. «Я вижу только шаги террористической страны», — добавил президент.

По словам Зеленского, когда Россия, как сообщают западные СМИ, «подает сигналы» о желании заморозить конфликт, то делает это «не потому, что они праведники». «А потому, что у них недостаточно ракет, боеприпасов и подготовленных войск. Им нужна эта пауза. Восстановить все их силы. А затем, собрав все силы, перевернуть страницу этой войны», — заявил Зеленский.

О каких публикациях говорит Зеленский

The New York Times: Путин передал по дипломатическим каналам, что готов прекратить огонь в Украине — и заморозить конфликт в текущих границах

О каких публикациях говорит Зеленский

The New York Times: Путин передал по дипломатическим каналам, что готов прекратить огонь в Украине — и заморозить конфликт в текущих границах

Зеленский не стал много говорить The Economist о том, чего Украина может достичь в 2024 году. Он отметил, что утечка информации перед контрнаступлением летом 2023 года помогла России подготовить оборону.

При этом президент Украины заявил, что битва за аннексированный Крым, в том числе в Черном море, станет главным сражением этой войны. Изоляция полуострова и ослабление российского военного потенциала в Крыму, по его словам, чрезвычайно важны для Украины. В том числе потому, что «это путь к сокращению числа атак из этого региона».

Успешная операция в Крыму станет «примером для всего мира» и повлияет на ситуацию внутри России, считает Зеленский. Потеря центрального объекта кремлевской пропаганды показала бы, что «тысячи российских офицеров погибли только из-за амбиций Путина». Украина, отметил Зеленский, уже одержала «невероятные победы» в Крыму, уничтожив «приличное количество» кораблей Черноморского флота.

Скорость любого успеха будет зависеть от военной помощи, которую Украина получит от западных партнеров, заявил украинский лидер. Он попросил предоставить Киеву немецкие крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus, которые могли бы позволить уничтожить Керченский мост, изолировав Крым от России, пишет The Economist. «Россия должна знать, что для нас это военный объект», — подчеркнул Зеленский.

Как отмечает The Economist, еще меньше Зеленский рассказал о военных планах Украины на востоке и юге страны. Издание пишет, что заявленная ранее цель — вернуть Украину к границам 1991 года — не изменилась и не изменится, но Зеленский больше не устанавливает временные рамки и не обещает, какие территории Украина сможет деоккупировать в 2024 году.

По словам президента, его ближайшая задача в сухопутной войне — «защитить восток, спасти эти очень важные города Украины, восточные и южные, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев», а также критически важную инфраструктуру Украины.

По мнению The Economist, для продолжения войны Зеленскому необходимо мобилизовать не только Запад, но и прежде всего саму Украину. Президент Украины считает, что Вашингтон рано или поздно выделит средства на помощь Киеву, но Украине нужно наращивать собственное производство на случай, если западных поставок будет недостаточно.

Зеленский пожаловался, что той «мобилизации украинского общества и мира», которая была в начале войны, сегодня нет, и «это нужно изменить».

Мобилизация — это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается каждого из нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и деоккупировать нашу землю. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику. Если мы продолжаем сосредотачиваться на внутренней политике, нам нужно назначить выборы. Изменить законодательство, Конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и деоккупации. <…>

Самое важное дело, которое украинец может делать сейчас, — это быть в Украине. А для наших западных партнеров — быть с Украиной. Если у вас нет сил, то или убирайтесь прочь, или отойдите в сторону. Мы не отступим.

Что происходит в украинской политике

«Все выглядит так, что Залужный будет баллотироваться» «Медуза» рассказывает, что происходит во внутренней политике Украины после неудачного контрнаступления

Что происходит в украинской политике

«Все выглядит так, что Залужный будет баллотироваться» «Медуза» рассказывает, что происходит во внутренней политике Украины после неудачного контрнаступления

Вопрос лишь в том, удастся ли Зеленскому убедить остальной мир согласиться с этой идеей, отмечает The Economist.