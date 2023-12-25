Кандидат от КПРФ Николай Харитонов идет на выборы. Он не знает, чем он лучше Путина Зато он честный, любит людей и исполняет наказы избирателей. Удивительный комментарий кандидата изданию Sota — полный текст
Российские политические партии выбрали «оппонентов» для Владимира Путина на выборах президента РФ 2024 года. КПРФ выдвинула кандидатом 75-летнего депутата Госдумы Николая Харитонова, а «Новые люди» и Партия роста совместно выдвинули 39-летнего вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Оба кандидата сразу же объявили, что откажутся от критики действующего президента РФ в рамках своих предвыборных кампаний. Вот какое интервью дал Харитонов после выдвижения корреспондентке издания Sota.
— Вы участвовали в выборах президента в 2004 году и набрали менее 14% голосов.
— Набрал я 13,69% — 9,7 миллиона человек за меня проголосовали.
— Что поменялось с тех пор: Путин стал слабее или вы популярнее?
— Да нет, ну человек работает, Владимир Владимирович, он работает. В то время я помню, какой он принял Россию — сделано много сегодня, сделано много. Ну что, подошло время избирательной кампании, страна находится в демократическом поле, и в каждое время, в каждый период определенного времени необходимо подтверждать, как люди вам доверяют.
— Вы думаете, что вы сможете победить?
— Я не могу так говорить: победить, не победить.
— Вы на это надеетесь?
— Любой из всех кандидатов, кто будет выдвинут от всех политических партий, обязательно ставит перед собой задачу победить. У борцов есть такое выражение: «Вышел на ковер, борись». Будем бороться.
— Чем вы лучше Путина?
— Ну я так не могу говорить, что лучше я. Это люди определяют своим голосованием за ту или иную программу.
— Что вам самому в себе нравится? Что вы в себе цените?
— Я люблю людей. Без малого 30 лет я работаю и избираюсь депутатом Государственной Думы, избирался шесть раз по одномандатному округу. Надо любить и уважать людей, и они тебе таким же отношением подтверждают в период избирательной кампании, голосуя и поддерживая. Стараюсь быть честным и добросовестно выполнять все-все наказы избирателей.
— А Путин любит людей?
— Я не могу говорить за чужих. Я могу говорить только за себя.