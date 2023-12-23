КПРФ выдвинула в президенты Николая Харитонова. На выборах 2004 года он занял второе место

Коммунистическая партия РФ выдвинула кандидатом в президенты 75-летнего депутата Госдумы Николая Харитонова. Решение об этом приняли на XVIII съезде КПРФ 23 декабря, сообщается в телеграм-канале партии.

175 из 188 участников съезда, как пишет ТАСС, в ходе тайного голосования поддержали Харитонова, который стал единственным кандидатом, которого рассматривала партия.

Николай Харитонов заявил журналистам, что не будет критиковать действующего президента России Владимира Путина в ходе предвыборной кампании. «Я за что буду критиковать? Он отвечает за свой цикл работы. Зачем я буду критиковать? Я, по-первых, не из таких людей, чтобы критиковать коллег… Я прекрасно понимаю насколько тяжела ноша быть президентом Российской Федерации», — сказал Харитонов.

Николай Харитонов в прошлом был одним из основателей и руководителей Аграрной партии России, а с начала нулевых состоит в КПРФ. Харитонов избирался депутатом Госдумы всех восьми созывов. В нынешнем созыве он возглавляет комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. Политик находится под международными санкциями из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В 2004 году Харитонов участвовал в выборах президента РФ от КПРФ, занял второе место с результатом 13,69%, уступив Владимиру Путину.

Как сообщала «Медуза» в августе, в Кремле определились со «спарринг-партнерами», которые будут участвовать в президентских выборах 2024 года вместе с Владимиром Путиным. Ожидается, что кандидатами станут политики не моложе 50 лет от трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и «Новых людей».

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