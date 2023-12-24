«Новые люди» объединились с Партией роста и выдвинули кандидатом в президенты вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова

«Новые люди» и Партия роста объявили о решении объединиться и выдвинуть единого кандидата на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС.

Единым кандидатом на выборах станет вице-спикер Госдумы, 39-летний член партии «Новые люди» Владислав Даванков. Такое решение единогласно принял съезд «Новых людей».

РБК сообщает, что в соглашении об объединении «Новых людей» и Партии роста говорится, что это произошло «с учетом общности политических платформ и идеологий»

«Как вы знаете, летом мы этот процесс начали вместе с Партией роста, и по итогам летних кампаний и осенних выборов мы решили, что будем идти вместе и продолжать нашу линию к объединению», — заявил лидер «Новых людей„Алексей Нечаев, выступая на съезде партии.

Источники „Медузы“, близкие к администрации президента, рассказывали, что в Кремле хотели бы, чтобы от „Новых людей“ выдвинулся председатель партии Алексей Нечаев. Два собеседника „Медузы“ говорили, что он не хочет идти на выборы, так как „много процентов ему набрать не дадут, а получать крохи и быть Лешей 2% он не хочет“. Вместо себя Нечаев предлагал Владислава Даванков, но Кремль эта кандидатура не устраивала из-за возраста — Даванкову 39 лет. „Понятно, что он не получит большой процент, но молодой и активный кандидат может заставить избирателя подумать о возрасте президента“, — говорил один из собеседников „Медузы“.

Владислав Даванков участвовал в выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года. Он занял четвертое место, набрав 5,34% голосов.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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