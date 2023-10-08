Израильская разведка считается одной из лучших в мире. Почему она не предотвратила атаку ХАМАС? Вот что об этом пишут СМИ и говорят аналитики (если коротко: все рассуждают о провале, но никто точно не знает его причин)

Боевики ХАМАС с помощью бульдозера сносят барьер между сектором Газа и израильской территорией, 7 октября 2023 года APA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

7 октября боевики движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, запустили тысячи ракет по Израилю, а также проникли на территорию страны (в том числе на пикапах, мотоциклах и паралётах). Власти Израиля заявили, что страна вступила в войну, и ответили ракетными ударами по Газе. Вероятно, они также планируют провести наземную операцию в Газе: к границам сектора стянули бронетехнику, и жителей приграничных израильских городов намерены эвакуировать в течение суток. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал «выиграть войну» — но сам факт ее начала вызывает вопросы к разведке и политическому руководству Израиля, пишут израильские и западные СМИ, сравнивая нынешнюю атаку ХАМАС с произошедшей ровно 50 лет назад .

Что о внезапной атаке ХАМАС говорят в Израиле

Надав Эяль, обозреватель «Едиот ахронот»

«К сожалению, вчера мы выяснили еще многое о себе. Мы обнаружили, что наш разведывательный корпус, в который были вложены сотни миллиардов шекелей, не смог дать государству важнейшее и решающее предупреждение — предупреждение о стратегическом ударе. Спустя 50 лет после Октябрьского сюрприза, после позорного провала разведки, она снова потерпела неудачу».

Аншель Пфеффер, обозреватель «Гаарец»

«Всего через несколько минут после первых новостей о том, что сотни боевиков ХАМАС проникли в Израиль из сектора Газа, стал трендом в социальных сетях. <…> Сходство очевидно и поразительно. Снова по всему Израилю звучали сирены. Снова — крупная неудача разведки как в обнаружении признаков надвигающейся атаки, так и в интерпретации собранных данных. <…> Но несмотря на множество сходств между двумя октябрьскими войнами, между ними есть одно фундаментальное различие. Война, которая началась вчера, не является экзистенциальной. ХАМАС не может сравниться с Израилем как военный противник. Они даже не в одной лиге».

Читатели «Медузы», живущие в Израиле

«Ракеты в этот раз не пришли одни. Самое страшное то, что боевики проникли в наши приграничные поселки и города, взяли в плен и убили военных и гражданских. Чтобы на наших улицах ездили боевики и расстреливали из автоматов прохожих?! Как это произошло?! Как мы это допустили?!»

Что о вторжении в Израиль пишут на Западе

Чак Фрейлих, бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля

«Это провал с точки зрения оперативной разведки. Очевидно, что нас застигли врасплох. Штаб дивизии, ответственной за сектор Газа, был захвачен, там царил беспорядок, поэтому ответ затянулся. <…> [В подобных ситуациях] всегда происходит кратковременное сплочение вокруг флага. Но как только уляжется пыль, возникнут серьезные политические последствия».

Деннис Росс, спецпосланник США на Ближнем Востоке при администрации Билла Клинтона

«Это похоже на любую стратегическую неожиданность: оглядываясь назад, вы можете увидеть, что у вас была вся необходимая информация, но вы сделали ряд [неправильных] предположений о том, как действует другая сторона. <…> Я [не сравниваю происходящее с войной Судного дня, потому что] в этом не участвуют арабские государства. Но я думаю, что это своего рода землетрясение для Израиля. <…> После этого обязательно будет создана государственная комиссия, которая расследует, как мог произойти такой сюрприз».

Аарон Дэвид Миллер, бывший сотрудник Госдепартамента США, принимавший участие в арабо-израильских переговорах

«Главная проблема здесь, вероятно, в том, что израильтяне просто не верили, что ХАМАС пойдет на проникновение через границу. Отсутствие достаточных сил израильской армии в этом районе было серьезным провалом».

Дэвид Фридман, посол США в Израиле при администрации Дональда Трампа

«За те 40 лет или больше, что я так или иначе следил за Израилем, я никогда не видел подобного. Я никогда не видел, чтобы граница нарушалась таким образом. Обычно когда даже один человек из Газы приближается к границе, его перехватывают и нейтрализуют задолго до того, как он сможет что-либо сделать. Это, конечно, крупный провал разведки».

Давид Халфа, специалист по Северной Африке и Ближнему Востоку из французского Фонда Жана Жореса

«После войны Судного дня Израиль никогда не сталкивался с полномасштабным наземным вторжением, подобным этому. <…> Израиль — страна, которая полагается на свои технологии, чтобы предвидеть угрозы и нейтрализовать их до того, как они возникнут. Понятно, что возникла проблема с ожиданием и, вероятно, с анализом уровня угрозы. Сценарий, которого ждали израильские спецслужбы, заключался во вторжении с севера [с территории Ливана]».

Ави Меламед, аналитик, бывший сотрудник израильской разведки

«Вся эта кампания [речь о намерении властей Израиля провести судебную реформу и протестах против нее] дали нашим врагам четкий сигнал о том, что Израиль слаб. Они чувствуют, что мы разделены».

Ронен Бергман, журналист The New York Times в Тель-Авиве

«Израильская разведка традиционно считается сильнейшей в регионе, с широкими возможностями в секторе Газа. В последние месяцы она не раз предупреждала, что военный конфликт может разгореться, потому что Иран и связанные с ним формирования считают, что Израиль ослаблен разногласиями по поводу реформы судебной системы, рассказали [The New York Time] четыре высокопоставленных чиновника министерства обороны [Израиля].

Несмотря на свидетельства подготовки нападения, у израильской разведки не было четкой картины, добавил один из чиновников. <…> Американские официальные лица также заявили, что и Израиль, и США знали, что нападение ХАМАС возможно и даже вероятно. Но, заявили они, никакого тактического предупреждения об ударах 7 октября, никаких признаков, которые позволили бы Израилю принять конкретные меры, не было».

Что на вопросы о неготовности к нападению отвечают в израильской армии

Ричард Хехт, официальный представитель Армии обороны Израиля:

«Пожалуйста, не придавайте действиям ХАМАС изощренность войны Судного дня. Я знаю, что есть много вопросов о работе разведки. Пожалуйста, не задавайте их. Прямо сейчас мы воюем. Я уверен, что в будущем будет много дискуссий по поводу разведки».