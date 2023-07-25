Jack Guez / AFP / Scanpix / LETA

Парламент Израиля 24 июля в рамках судебной реформы принял закон, который ограничивает полномочия Верховного суда. Суд имел право блокировать любое решение правительства. Принятое парламентом решение — один из ключевых и наиболее спорных пунктов судебной реформы.

Дебаты о законе продолжались в течение полугода. В марте, после трех месяцев протестов и всеобщей забастовки, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о заморозке судебной реформы, но в итоге власти страны вернулись к обсуждению этого вопроса. В итоге закон поддержали все 64 депутата из партий правительственной коалиции, формирующей большинство в Кнессете. Оппозиция бойкотировала голосование.

Сторонники реформы в правительстве Нетаниягу заявили, что принятый закон — начало «исправления» системы правосудия страны и «восстановления баланса» между ветвями власти.

Противники реформы говорят, что она усугубит раскол в обществе и станет испытанием для демократии. По словам лидера оппозиции Яира Лапида, одобрение закона — это начало отмены системы сдержек и противовесов, разделения властей, а также «всей иммунной системы израильской демократии». «Это не победа правительственной коалиции. Это поражение израильской демократии», — заявил он.

После одобрения закона в Израиле начались массовые акции протеста. Их участники перекрыли улицы в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и других городах. Полиция применила водометы. В Тель-Авиве и Иерусалиме пострадали не менее 13 полицейских. Были задержаны как минимум 33 человека.

Один из лидеров протестов — бизнесмен Моше Радман — заявил, что при задержании его избили.

В городе Кфар-Сава к северу от Тель-Авива водитель машины наехал на блокировавших дорогу демонстрантов, сбив нескольких из них. Травмы получили три человека.

На этой записи снято, как автомобиль сбивает людей на улице.

25 июля крупнейшие печатные издания Израиля вышли с черными прямоугольниками на первых полосах и надписями «Черный день для израильской демократии». Группа протестующих Hi-Tech Protest выкупила у них эти полосы в качестве рекламы и использовала для привлечения внимания к протестам.

Неправительственные организации и общественные группы обратились с петициями против принятого закона в Верховный суд. Израильская медицинская ассоциация объявила, что проведет забастовку, но суд по трудовым спорам запретил эту акцию.

Резервисты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пригрозили не явиться на ежегодные армейские сборы. Лидер парламентской оппозиции Яир Лапид призвал их воздержаться от этих действий до обжалования решение о принятии закона в Верховном суде.

Реформа судебной системы разделила израильское общество, спровоцировав один из самых серьезных внутренних кризисов в истории страны, пишет BBC News. «Нетаниягу похитил страну, и я боюсь, что она станет теократией», — заявила журналистам одна из участниц протестов.

«Если правительство увидит, что у него есть сила, чтобы протолкнуть эту судебную реформу, несмотря на сотни тысяч людей на улицах, они почувствуют, что могут протолкнуть и другое. Это очень страшный момент», — пишет в колонке для журнала Time Алон-Ли Грин, один из руководителей движения «Омдим беяхад» («Стоим вместе»).

Как отмечает Reuters, нынешний кризис в Израиле стал самым масштабным за все то время, что 73-летний Биньямин Нетаниягу пост главы правительства. Ситуация осложняется тем, что он находится под следствием по , а недавно был из-за плохого состояния здоровья. Кроме того, у Нетаниягу остаются напряженными отношения с США из-за политики по расширению еврейских поселений на Западном берегу Иордана.

Накануне принятия закона президент США Джо Байден призывал Нетаниягу не спешить с проведением судебной реформы, отмечая, что в нынешнем виде изменения вызывают «большую, а не меньшую разобщенность» израильского общества. «Принимая во внимание весь спектр угроз и вызовов, с которыми прямо сейчас сталкивается Израиль, израильскому руководству нет смысла торопиться с этим, в фокусе должно быть объединение людей», — заявил американский президент.

После принятия закона Белый дом назвал этот факт «прискорбным».

В чем суть судебной реформы в Израиле

«Мы не хотим потерять еще одну страну» В Израиле два месяца продолжаются крупнейшие протесты в истории страны — за сохранение независимого суда. В них активно участвуют недавние репатрианты из России

В чем суть судебной реформы в Израиле

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