В Израиле приняли первую часть судебной реформы. В ходе протестов троих демонстрантов сбил автомобиль

Кнессет (парламент) Израиля одобрил 24 июля в окончательном чтении первый закон в рамках судебной реформы, ранее вызвавшей многомесячные акции протеста, сообщает The Jerusalem Post. Оппозиция бойкотировала голосование в кнессете.

Принятый закон отменяет так называемый принцип разумности, что ограничивает полномочия Верховного суда Израиля, который имел право блокировать любое решение правительства. Это один из ключевых и наиболее спорных элементов судебной реформы.

После решения парламента в разных местах в Израиле начались акции протеста. По первым данным полиции, в Иерусалиме задержали 19 демонстрантов. Одновременно с этим Израильская медицинская ассоциация объявила, что проведет 25 июля забастовку, из-за чего больницы будут работать минимально.

В центральном районе Израиля, как сообщает Haaretz, автомобиль наехал на демонстрантов, сбив нескольких из них. По разным данным, ранены двое или трое протестующих, у них легкие травмы. По словам одного из пострадавших, «это была преднамеренная атака: машина просто летела в нашу сторону».

Внимание. На опубликованной ниже записи показан наезда автомобиля на демонстрантов. Просим чувствительных людей не смотреть его.

Массовые протесты из-за судебной реформы продолжаются несколько месяцев. Некоторые демонстрации перерастали в столкновения с полицией. 27 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о заморозке судебной реформы, но в дальнейшем власти вернулись к обсуждению этого вопроса.

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