Крупнейшие печатные издания Израиля вышли 25 июля с черными прямоугольниками на первых полосах и надписями «Черный день для израильской демократии».

Накануне вечером Кнессет одобрил в окончательном чтении первый закон в рамках судебной реформы, вызвавшей многомесячные акции протеста в Израиле. Он отменяет так называемый принцип разумности, что ограничивает полномочия Верховного суда Израиля, который имел право блокировать любое решение правительства. Это один из ключевых и наиболее спорных элементов судебной реформы.

Массовые протесты из-за судебной реформы в Израиле продолжаются несколько месяцев. Некоторые демонстрации перерастали в столкновения с полицией. 27 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о заморозке судебной реформы, но в дальнейшем власти вернулись к обсуждению этого вопроса.

После принятия законопроекта вечером 25 июля в Израиле возобновились протесты против судебной реформы. Сообщалось о задержаниях нескольких десятков человек.

Обсуждаем массовые протесты против судебной реформы в Израиле в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды Массовые протесты против судебной реформы в Израиле уже называют борьбой с автократией. Кто же в ней побеждает? 00:00 34:33