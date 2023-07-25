«Черный день для демократии». Израильские газеты вышли с черными прямоугольниками на первых полосах — в знак протеста против законопроекта о судебной реформе
Крупнейшие печатные издания Израиля вышли 25 июля с черными прямоугольниками на первых полосах и надписями «Черный день для израильской демократии».
Накануне вечером Кнессет одобрил в окончательном чтении первый закон в рамках судебной реформы, вызвавшей многомесячные акции протеста в Израиле. Он отменяет так называемый принцип разумности, что ограничивает полномочия Верховного суда Израиля, который имел право блокировать любое решение правительства. Это один из ключевых и наиболее спорных элементов судебной реформы.
Массовые протесты из-за судебной реформы в Израиле продолжаются несколько месяцев. Некоторые демонстрации перерастали в столкновения с полицией. 27 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о заморозке судебной реформы, но в дальнейшем власти вернулись к обсуждению этого вопроса.
После принятия законопроекта вечером 25 июля в Израиле возобновились протесты против судебной реформы. Сообщалось о задержаниях нескольких десятков человек.