Власти Израиля официально объявили, что страна находится в состоянии войны. Такого не было с 1973 года

Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение в действие пункта 40 закона о правительстве, который регулирует порядок объявления состояния войны, сообщает государственная радиостанция Kan.

В предыдущий раз этот пункт применялся в 1973 году во время войны Судного дня. «Голос Израиля» отмечает, что это решение наделяет ЦАХАЛ свободой действий — армия будет действовать по своему усмотрению, докладывая политическому руководству страны.

Боевики движения ХАМАС утром 7 октября напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными. Боевики также захватили заложников. По состоянию на 15:00, с начала боевых действий погибли не менее 600 жителей Израиля, еще около двух тысяч пострадали. В палестинском Минздраве сообщили о 313 погибших палестинцах и почти двух тысячах раненых.

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Война на Ближнем Востоке

Крупнейшая атака на Израиль за 50 лет. Материал обновляется Убитых сотни, раненых — тысячи. Израильская армия намерена взять под контроль сектор Газа. СМИ задаются вопросом, почему Израиль оказался не готов к нападению