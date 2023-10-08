В Израиле с начала нападения боевиков ХАМАС погибли не меньше 400 человек

Обновление. Минздрав Израиля сообщил, что за время боевых действий погибли не меньше 400 человек, еще 2048 получили ранения.

С начала нападения боевиков ХАМАС утром 7 октября в Израиле погибли не менее 350 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на израильского посла в Москве Александра Бен Цви.

«То, что мы знаем вообще, у нас 350 человек погибло. Около 1800 раненых. И это еще не окончательные цифры», — сказал посол. Ранее о 350 погибших израильтянах сообщал CNN со ссылкой на данные Армии обороны Израиля.

В свою очередь палестинское министерство здравоохранения сообщило, что с начала боевых действий погибли 313 палестинцев, чуть менее двух тысяч человек получили ранения.

Боевики движения ХАМАС утром 7 октября напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными. Боевики также захватили заложников. Армия Израиля приступила к нанесению массированных ударов по сектору Газа.

Подробнее о заложниках

Боевики ХАМАС не только убили сотни и ранили тысячи израильтян — они также захватили заложников. Сколько их было? И что с ними сейчас?

Подробнее о заложниках

Боевики ХАМАС не только убили сотни и ранили тысячи израильтян — они также захватили заложников. Сколько их было? И что с ними сейчас?